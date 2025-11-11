El cuerpo de Débora Damaris Bulacio del Valle, de 39 años, la mujer de Benito Juárez que estaba desaparecida desde el sábado, fue encontrado en un largo cerca del camping de Necochea donde había sido vista por última vez.

Más de 80 efectivos de la Policía se abocaron a las tareas de búsqueda de la mujer que se concentraron en la playa y en el Parque Miguel Lillo, especialmente en la zona conocida como “El Caño”, donde se hallaron prendas personales que luego se confirmaron que eran de Débora.

En las primeras horas de la tarde, la Policía Científica de la Bonaerense confirmó el hallazgo de un cuerpo en el Lago de los Cisnes, el mismo lugar donde se busca desde hace días.

Su pareja, Ángel Gutiérrez, de 32 años, está detenido y acusado de femicidio doblemente agravado. Hoy, se negó a declarar.

Débora había emprendido un viaje junto a él, pero nunca regresó. En las últimas horas, su hermana Natalia habló y aportó detalles sobre la relación que Débora mantenía con Gutiérrez.

"Fue una relación tóxica, que iba y venía. Sabíamos que habían tenido peleas y que se separaban, pero después volvían", contó Natalia a Cadena 3, quien reconoció que habían hablado con Débora sobre el vínculo. "Era cuestión de ella, porque después de un tiempo volvía", agregó.

Según explicó, la familia no sabía que Débora viajaría a Necochea. "Ella no había avisado nada. Nos enteramos porque le mandó mensajes a los hijos, y ahí supimos que estaba allá", relató. La última comunicación con la joven fue el domingo, cuando comenzaron a preocuparse.

Natalia señaló que las cámaras del camping muestran a la pareja ingresando junta, pero que luego solo se ve al hombre salir del lugar. Consultada sobre el acusado, dijo que lo conocía. “Es del mismo pueblo. Somos de Villa Cacique, cerca de Barker”, partido de Benito Juárez. Además, dijo haber recibido comentarios de terceros sobre posibles episodios de violencia en la relación.