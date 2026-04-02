En el marco del Día del Veterano y de los Caídos, en Necochea se inauguró un nuevo Monumento Malvinas Argentinas en el centro de la ciudad bonaerense. El acto se realizó a 44 años de la Guerra de Malvinas y reunió a autoridades, excombatientes y vecinos.

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La obra fue presentada en la Plaza Dardo Rocha, específicamente en la plazoleta “Malvinas Argentinas”, ubicada en la intersección de las avenidas 59 y 58. Tras el descubrimiento oficial del monumento, se llevó a cabo un emotivo homenaje con la colocación de ofrendas florales en memoria de los caídos y de quienes participaron del conflicto.

El acto contó con la presencia del intendente Arturo Rojas, junto a funcionarios municipales, excombatientes locales e integrantes de distintas instituciones. También participaron el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Adrián Furno, y el presidente del Centro de Veteranos de Necochea, Julio Zapata.

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El nuevo monumento, instalado días atrás y presentado oficialmente durante la ceremonia, fue realizado por el artista local Hernán Ricaldoni, con el aporte técnico de Rodrigo Chován. Se trata de una estructura escultórica metálica de aproximadamente 2,20 metros de altura, montada sobre una base de hormigón armado.

Uno de los aspectos destacados de la obra es su orientación hacia la rotonda donde se encuentra la figura ecuestre del General Mariano Necochea, generando un vínculo simbólico entre la historia de la independencia y la causa Malvinas.

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