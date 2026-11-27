Los usuarios del transporte público de Necochea y Quequén vuelcen a contar con el servicio este viernes 27 de noviembre, luego del paro que afectó a ambas localidades desde la medianoche del jueves.

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La confirmación llegó a través de fuentes gremiales y trabajadores del transporte, quienes informaron al medio NdeN que los choferes retomarán sus tareas una vez que se concrete el depósito del dinero que todavía les adeuda la empresa.

Según trascendió, la firma ya disponía de los fondos necesarios para completar los salarios correspondientes a octubre, pero una demora bancaria habría impedido realizar la transferencia durante el jueves. Por ese motivo, el pago del 10% restante se efectuaría durante las primeras horas del viernes.

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El conflicto salarial que volvió a paralizar los colectivos

La medida de fuerza se originó por la falta de pago de una parte de los haberes de octubre. El monto pendiente representa aproximadamente entre $150.000 y $200.000 por trabajador, dependiendo de la antigüedad, según había señalado el miércoles Gastón Urrutia en declaraciones a NdeN.

El conflicto ya había tenido un primer capítulo durante los días anteriores. Los choferes habían retomado sus actividades el sábado pasado, luego de alcanzar un entendimiento con la empresa para garantizar el transporte durante el fin de semana largo.

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Sin embargo, la prestación se mantuvo hasta el miércoles y, ante la falta de novedades concretas sobre la cancelación de la deuda salarial, los trabajadores resolvieron volver a la retención de tareas desde las 0 del jueves 26 de noviembre.

Con el compromiso de completar los haberes, se espera que el transporte urbano recupere su funcionamiento habitual este viernes, llevando alivio a los pasajeros que debieron buscar alternativas para trasladarse durante la jornada de paro.