El intendente Agustín Neme encabezó la sesión correspondiente al inicio del 111° Período Ordinario de Sesiones en el recinto del Concejo Deliberante.

Se trató de la primera apertura que encabeza tras la asunción en reemplazo de Guillermo Montenegro, cuando este asumió en la Legislatura. En ese sentido, aseguró que la gestión continuará "de la misma manera que empezó con Guillermo Montenegro y que seguiremos trabajando para que Mar del Plata siga creciendo y afianzándose como la ciudad del sí”.

En su mensaje, se refirió respecto a la seguridad y el orden en la ciudad, y confirmó el refuerzo de la Patrulla Municipal con la incorporación de un cuerpo motorizado con vehículos nuevos y tecnología como pistolas no letales Byrna y body cams “para que cada operativo quede registrado, aportando transparencia y seguridad tanto para los agentes como para los vecinos”.

En este sentido, se refirió al espacio público con énfasis en los cuidacoches a los que tildó de “delincuentes, una mafia que se adueña de las calles y las veredas” y de "extorsionadores y violentos”.

Asimismo, confirmó que “toda persona que detectemos ejerciendo esta actividad ilegal y que no tenga domicilio en nuestra ciudad, los vamos a expulsar”, una iniciativa que se llevará adelante junto al Ministerio de Seguridad de la Nación.

