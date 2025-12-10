El municipio de General Pueyrredón atraviesa desde hoy un hecho institucional sin precedentes. Agustín Neme, hasta ahora presidente del bloque oficialista en el Concejo Deliberante, asumirá formalmente como intendente en reemplazo de Guillermo Montenegro, quien comienza una licencia para ocupar su banca como senador provincial.

El cambio de mando es consecuencia del resultado electoral del 7 de septiembre, cuando Montenegro obtuvo una banca en el Senado bonaerense por la quinta sección electoral, representando a la alianza La Libertad Avanza. Desde que anunció su candidatura, había advertido que no se trataba de una candidatura “testimonial”.

Neme debía ser quien lo reemplace debido a que encabezó la lista de concejales con la que Montenegro logró su reelección en 2023. La carta orgánica municipal establece que, ante una licencia prolongada del intendente, el primer concejal electo asume la conducción del Ejecutivo.

“No hay que esperar grandes cambios. Lo que viene es la continuidad del trabajo que arrancamos con Guillermo. Los objetivos están claros, el rumbo también. No hay por qué cambiar un camino que dio resultados”, afirmó Neme al programa Mesa Chica.

“Habrá una impronta personal, porque cada uno tiene su forma. Pero quiero profundizar lo que ya funciona y mejorar lo que falta”, remarcó. “No va a ser un gobierno del PRO ni de La Libertad Avanza. Va a ser un gobierno marplatense”, enfatizó.

