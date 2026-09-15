El intendente del Partido de General Pueyrredon, Agustín Neme, respondió a las declaraciones del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien había afirmado que el municipio de Mar del Plata se encuentra “virtualmente acéfalo” y cuestionado la falta de comunicación con el gobierno provincial.

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A través de un video difundido en redes sociales, el jefe comunal sostuvo que no permitirá que se subestime a la ciudad y calificó los dichos del funcionario de la administración de Axel Kicillof como “una falta de respeto a todos los marplatenses”.

“No voy a dejar que me subestimen y menos aún que le falten el respeto a todos los marplatenses”, afirmó Neme.

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Bianco había señalado que el municipio estaba “virtualmente acéfalo” y apuntó directamente contra el intendente por la falta de coordinación con la Provincia. “No contesta los mensajes”, había cuestionado el ministro.

Frente a esas declaraciones, Neme aseguró que resulta “una irresponsabilidad institucional” afirmar que una ciudad de más de 700.000 habitantes está acéfala porque su intendente no respondió un mensaje.

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“Mar del Plata no está acéfala: Mar del Plata está de pie, tiene un gobierno y un rumbo claro”, remarcó.

Seguridad, el principal eje de la respuesta

Durante una exposición de aproximadamente seis minutos, Neme puso el foco en la situación de seguridad y cuestionó con dureza las políticas implementadas por el Gobierno provincial.

El intendente acusó a la administración bonaerense de “liberar presos” y “avalar el uso de celulares en las cárceles”, además de cuestionar la negativa a avanzar en un debate sobre el régimen penal juvenil.

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También criticó campañas como “Consumo Cuidado”, al considerar que resultan insuficientes frente al avance del narcotráfico.

En ese marco, Neme destacó que el municipio destinó recursos propios para reforzar la prevención del delito y colaborar con las fuerzas provinciales.

“Compramos patrulleros para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, creamos la Patrulla Municipal, invertimos recursos de los marplatenses en combustible, tecnología, prevención y presencia en la calle”, enumeró.

El intendente también cuestionó que organismos bonaerenses hayan presentado denuncias contra integrantes de la Patrulla Municipal por sus intervenciones y reclamó, en cambio, mayor coordinación entre los distintos niveles del Estado.

Reclamos pendientes con la Provincia

Neme aprovechó además para repasar una serie de reclamos que el municipio mantiene con el Ejecutivo bonaerense.

Entre ellos mencionó el corte del envío de recursos destinados al sistema educativo municipal, la situación de la obra social IOMA y el histórico pedido de restitución del complejo Punta Mogotes.

El jefe comunal sostuvo que la administración local continúa trabajando diariamente para resolver las demandas de los vecinos y rechazó la idea de que la conducción municipal dependa de la respuesta a mensajes enviados mediante aplicaciones de mensajería.

“Que el jefe de Gabinete diga que una ciudad de más de 700.000 habitantes está acéfala porque su intendente no le respondió un mensaje es una irresponsabilidad institucional”, insistió.

“No voy a permitir que discriminen a Mar del Plata”

Sobre el cierre de su mensaje, Neme aseguró que el municipio continuará dispuesto a trabajar junto a la Provincia, aunque marcó límites frente a lo que considera cuestionamientos injustificados hacia la ciudad.

“Vamos a mantener las puertas abiertas al trabajo conjunto con la Provincia, pero vamos a defender a Mar del Plata de cualquier intento de subestimación o discriminación política”, sostuvo.