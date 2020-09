El ex jefe de la Policía Federal durante el Gobierno de Mauricio Macri aseguró que el Inspector Juan Roldán "murió por dudar en tirar o no". "Algunos se ocupan de meter tanto miedo al policía con que no deben disparar, sino van presos; que ante un hecho violento, el policía duda en hacer uso de su arma siendo ahí cuando cae muerto", sostuvo.