Ni los pacientes se salvan: cayó un hombre que aprovechaba descuidos para robar en las habitaciones del Hospital Fiorito
Una mujer relató que el sospechoso fue sorprendido mientras revisaba los bolsos de su familia, cuando su madre había salido a buscar agua caliente. Según la publicación que hizo en redes sociales, el hombre fue detenido.
Un episodio denunciado en redes sociales puso el foco en la seguridad de las pertenencias de pacientes y familiares en el Hospital Fiorito de Avellaneda. La publicación fue compartida por la cuenta local Avellaneda-Real, a partir de un mensaje de una mujer identificada como Vanne Romero.
Según contó, su padre se encontraba internado cuando su madre salió de la habitación para buscar agua caliente. En ese momento, un hombre habría ingresado y comenzado a revisar los bolsos de la familia. La situación fue advertida antes de que pudiera continuar, de acuerdo con el testimonio difundido.
“Lo engancharon justo revisando los bolsos”, escribió la mujer, que pidió colaboración para identificar al sospechoso.
En el mismo mensaje, aseguró que el hombre fue detenido y señaló que su madre estaba realizando la denuncia. También expresó su preocupación por la posibilidad de que recuperara la libertad al día siguiente.
Por el momento, no trascendieron datos oficiales sobre el hecho ni sobre la situación judicial del hombre. Tampoco se informó si se constató la sustracción de alguna pertenencia.
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