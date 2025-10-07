Fernando Bouvier definió como “crítica” la actualidad financiera del municipio con un déficit de alrededor de 1.000 millones de pesos y un atraso en el pago a proveedores.

Cabe recordar que el Ejecutivo está en un periodo de conciliación obligatoria con empleados municipales, quienes llevaron a cabo una medida de fuerza durante 21 días.

Durante una entrevista brindada al medio Más Noticias Arrecifes, señaló que "va reasignando y priorizando en qué gastamos y eso va generando una deuda, un cuello de botella. Tratamos de ir día a día”.

“Hoy el presupuesto no nos permite ni siquiera hacer una obra nueva o pavimentar una calle”, graficó.

Bouvier añadió que “ya estamos trabajando en el presupuesto 2026 y hay un montón de situaciones que hay que ir analizando puntualmente".

En este sentido, celebró que con el Concejo Deliberante empezarán a trabajar "en un presupuesto acorde, que significa solamente prestar los servicios”.