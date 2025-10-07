"Ni para pavimentar una calle": El intendente de Arrecifes se refirió a la crisis financiera del distrito
El jefe comunal aseguró que sólo se pueden prestar los servicios. Viene de un paro de municipales de más de dos semanas.
Fernando Bouvier definió como “crítica” la actualidad financiera del municipio con un déficit de alrededor de 1.000 millones de pesos y un atraso en el pago a proveedores.
Cabe recordar que el Ejecutivo está en un periodo de conciliación obligatoria con empleados municipales, quienes llevaron a cabo una medida de fuerza durante 21 días.
Durante una entrevista brindada al medio Más Noticias Arrecifes, señaló que "va reasignando y priorizando en qué gastamos y eso va generando una deuda, un cuello de botella. Tratamos de ir día a día”.
“Hoy el presupuesto no nos permite ni siquiera hacer una obra nueva o pavimentar una calle”, graficó.
Bouvier añadió que “ya estamos trabajando en el presupuesto 2026 y hay un montón de situaciones que hay que ir analizando puntualmente".
En este sentido, celebró que con el Concejo Deliberante empezarán a trabajar "en un presupuesto acorde, que significa solamente prestar los servicios”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión