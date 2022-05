Dos violento ataques a dos micros con pasajeros ocurrieron anoche a la altura de las localidades bonaerenses de Chascomús y Castelli, cuando desde un mismo vehículo atacaron a tiros a los ómnibus, en los que se registraron más de 90 impactos de bala. En declaraciones a LaNoticia1.com, el periodista Gustavo Góngora del portal Castelli Diario precisó que "el hecho comenzó en el paraje Monasterio, en el partido de Lezama, y posteriormente los micros se detuvieron en Castelli, donde los pasajeros fueron asistidos.

Si bien se investigan las razones del ataque, entre las versiones está la posible interna comercial entre empresas de transporte, aunque también existe la sospecha de un intento de robo. "No puedo descartar ninguna hipótesis", precisó el fiscal de la UFI N°10 de Chascomús que interviene en la investigación, Jonatan Robert. Sin embargo, esta mañana surgió una nueva versión hipótesis de lo sucedido que está relacionada con un posible ataque que tenía como destino a la barra de Aldosivi, el cual resultó fallido.

"Todos sospechan lo mismo y es que los agresores le erraron de micro. Y le erraron porque calcularon mal, o algo pasó. Muchos piensan que en realidad el ataque era dirigido hacia los barras de Aldosivi, que volvían de presenciar el partido contra Racing en Avellaneda por la Copa de la Liga. Al venir dos micros juntos de la misma empresa, los atacantes podrían haber creído que se trataba de la hinchada. Esa es una de las teorías que nos comentaron en 'off' las fuentes consultadas", comentó Góngora en diálogo con LaNoticia1.com.

"Como el hecho en si sucedió en Lezama y no en Castelli, o sea que se registraron Río Salado al norte, interviene la Justicia de Chascomús y no la de Dolores. Afortunadamente no hubo heridos y entre las víctimas no había presencia de niños. Todos fueron asistidos en el Polideportivo de Castelli", precisó el además periodista de Castelli Radio. Góngaro también detalló que cerca de las 2.30 de la madrugada, las personas auxiliadas partieron nuevamente hacia Mar del Plata a bordo de otros ómnibus para garantizar su regreso.

Por su parte el Jefe de la Policía Vial de Castelli, Gerardo Ferreyra, brindó detalles del hecho y dijo: "Los micros fueron alcanzados por el ataque a disparos desde un vehículo que ya está identificado. Algunos kilómetros después los choferes se detuvieron para constatar el ataque y decidieron continuar hasta el destacamento de Castelli para radicar la denuncia". "Desconocemos por qué los micros no se detuvieron en Lezama. No sabemos si las personas querían continuar el viaje o le restaron importancia al hecho", señaló.

"Tanto los choferes como los pasajeros fueron asistidos por personal de Defensa Civil y del Destacamento de Castelli, la ayuda hacia ellos fue inmediata. También se acercó el titular de la Policía Vial de Lezama para trabajar sobre el hecho. Los colectivos van a quedar en Castelli para continuar con las pericias perrtinentes", remarcó Ferreyra, quien precisó que si bien el primer ataque se produjo en el paraje Monasterio, en Lezama, la segunda balacera se registró cuando uno de los ómnibus estaba cercana a la ciudad cabecera.

"Los pasajeros fueron asistidos y por la madrigada volvieron a partir hacia la ciudad de Mar del Plata", ratificó el titular del destacamento de la policía Vial de Castelli. En cuanto a la pesquisa, Ferreyra explicó que "los motivos del ataque son materia de investigación". "Las cámaras de seguridad del municipio de Castelli dan un puntapié inicial a la investigación. Por nuestra parte vamos a continuar con la investigación en conjunto con todas las fuerzas que colaboraN para poder determinar quiénes son los autores del hecho", concluyó.