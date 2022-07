Tras el anuncio del gobierno nacional, sobre la aplicación de la segmentación de usuarios para los subsidios a la luz y el gas, LaNoticia1.com dialogó con Julián Rojo, integrante del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE). El economista se refirió a la incertidumbre que hay en la Provincia de Buenos Aires respecto a los subsidios del suministro eléctrico, sobre todo en la mayoría de distritos donde funcionan cooperativas, o en aquellas comuna donde hay distribuidoras municipales y los jubilados, por ejemplo, ya abonan facturas mínimas de 2 mil pesos.

"El sistema eléctrico ya de por sí es muy complejo, como así también su regulación y su sistema administrativo. Lo que hay que tener en cuenta es que la provincia de Buenos Aires tiene municipios donde funcionan distribuidos, subdistribuidoras, cooperativas provinciales, cooperativas municipales. Y en algunos casos hasta conviven dos cooperativas en una misma localidad con regulaciones cruzadas y con impuestos municipales y provinciales metidas en la misma factura. Hoy nadie sabe qué precio se cobrará en la boleta y a qué personas", explicó Rojo.

"Hasta que no haya una instrucción clara de todo esto, nadie va a poder facturar de manera efectiva a cada usuario", adirtió el experto en energía. Y además aclaró. "La instrucción clara no solamente debe por parte del Gobierno nacional, sino también de los gobierno provinciales que son los que autorizan los cuadros de facturación a las districuidoras provinciales que están bajo su jurisdicción. El Gobierno nacional solamente puede dictar normativas sobre lo que es jurisdicción nacional, que en el caso de la Provincia sólo sería en el Conurbano con Edenor y Edesur".

En cuanto a la falta de información por parte de Nación y Provincia, Rojo detalló: "Hay que ser muy claro en esto. La iniciativa viene desde el gobierno nacional y hay que esperar a que den el paso hasta que firmen los acuerdos con las provincias. Ahora bien, si ese paso no lo da el gobierno nacional, la Provincia no puede hacer nada". "La pregunta que me hago yo y que nadie sabe responder es: ¿Qué pasa si la Provincia se niega a firmar el acuerdo de la segmentación? En teoría deberían cobrar el costo total del servicio, lo cual es inviable porque hablaríamos de un súper tarifazo".

"Todas las preguntas y conjeturas son consecuencia de que el gobierno nacional no ha comunicado bien y no ha hecho los acuerdos necesarios. Lo que el gobierno nacional le está diciendo a todos los usuarios de la Provincia y del país es que hay que llenar un formulario", expresó el analista. Y añadió: "No recuerdo otro momento que haya habido este nivel de incertidumbre en materia de tarifas. Ni siquiera con los aumentos de Aranguren en 2016, donde se sabía que la luz iba aumentar mucho. Ahora no se sabe si aumentará, si no aumentará, cómo implementarán los cambios, ni nada".

“Creo que no va a lograr el objetivo de segmentar de una manera clara. Es una medida tardía, inconclusa e inconducente. Tampoco va a bajar el gasto en subsidio”, sentenció Rojo ante nuestros micrófonos. Además, consultado sobre las complicaciones y las fallas del sistema a la hora de llenar los formularios, resaltó que el Gobierno nacional busca cubrirse ante la Justicia para que los aumentos no sean desproporcionados. "Es un miedo que tienen y lo quieren hacer con cuidado porque hay jurisprudencia que dice que si hay desproporcionalidad, se frena todo", aclaró.

Y en esa línea evaluó: "El plazo de incripción es hasta fin de mes y en el primer día solo se inscribieron 115 mil hogares, con lo cual a ese ritmo necesitás más de 100 días para que se inscriban los más de 13 millones de hogares con servicio eléctrico. Todo esto lo largaron un día antes de comenzar las vacaciones de invierno, donde la gente está en otra". Por último, se pronunció al corto plazo para inscribirse y sostuvo: "Yo creo que los plazos los van a tener que alargar porque es ilógico que en 15 días quieran empadronar a más de 13 millones de hogares con energía eléctrica".