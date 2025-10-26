El candidato a diputado nacional Nicolás del Caño emitió su voto este domingo en la ciudad de Avellaneda, en el marco de las elecciones legislativas de 2025.

El referente del Frente de Izquierda Unidad cumplió con el acto cívico durante la mañana y destacó la importancia de la participación popular en una jornada que transcurre con normalidad en todo el país.

Del Caño tiene previsto reunirse desde las 18,00 con los demás candidatos y referentes de su espacio político para seguir el escrutinio y los resultados del comicio. El encuentro se realizará en el búnker del Frente de Izquierda Unidad, donde aguardarán los primeros datos oficiales.

