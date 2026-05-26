Un violento episodio ocurrido en Tandil volvió a poner en discusión la convivencia entre vecinos y el histórico Tiro Federal de Tandil. Un fuerte cruce dentro del predio quedó registrado en video y mostró escenas de tensión, destrozos y acusaciones mutuas.

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Según denunciaron vecinos de la zona, ya no soportan los ruidos provocados por las detonaciones y cuestionan las condiciones de seguridad del lugar. En las imágenes difundidas se observan mamparas destruidas, vidrios rotos y restos de cristales en el piso mientras dos grupos discuten a los gritos.

“No damos más”: vecinos se hartaron de los ruidos del Tiro Federal de #Tandil y hubo un violento cruce



El enfrentamiento quedó registrado en video. Hubo gritos, vidrios rotos y acusaciones cruzadas dentro del predio. Tras el episodio, la institución difundió un comunicado… pic.twitter.com/cL4Z4pqQw8 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) May 26, 2026

“Rompieron el vidrio, entraron de forma muy violenta”, se escucha decir a una de las personas presentes. Del otro lado, vecinos cuestionan la presencia de armas y el impacto de la actividad en el barrio. “No damos más, somos gente desesperada”, expresó una mujer durante el cruce.

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También hubo reclamos para que el predio incorpore medidas de insonorización. “Pongan la plata que tienen que poner y hagan la acústica”, reclamaron durante la discusión.

Según se escucha en el video publicado en El Eco de Tandil, una persona habría resultado herida por los vidrios rotos durante la confrontación.

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Desde el Tiro Federal de Tandil remarcaron que la institución funciona allí desde hace más de un siglo y defendieron la continuidad de la actividad. “Estamos en una institución que está hace bastante más tiempo que todos ustedes”, sostuvo uno de los hombres presentes.

El comunicado del Tiro Federal

Tras la difusión de las imágenes, el Tiro Federal de Tandil emitió un comunicado en el que repudió los hechos y aseguró que las personas presentes estaban “practicando legítimamente una actividad deportiva” cuando fueron agredidas.

Además, destacaron que ninguno de los tiradores reaccionó violentamente pese al clima de tensión y reafirmaron su voluntad de diálogo, aunque defendieron el derecho a continuar con una actividad “histórica, deportiva y legal”.