No es Máximo Kirchner: Jorge Taiana es el nombre que encabezará la lista a diputados nacionales por Fuerza Patria
El exministro de Defensa fue el dirigente de consenso dentro del peronismo para las elecciones del 26 de octubre.
En medio de intensas negociaciones dentro del peronismo bonaerense, el excanciller y exministro de Defensa Jorge Taiana es quien encabezará la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, propuesta respaldada por el gobernador Axel Kicillof.
Taiana, con una trayectoria destacada como ministro de Relaciones Exteriores y Culto (2005–2010), presidente del Parlasur, senador y ministro de Defensa (2021–2023), es un nombre con experiencia institucional y capacidad de unificar distintos sectores del peronismo.
Un referente del espacio sostuvo que Taiana es “un nombre muy bueno, limpio y que podría contener a todos los sectores. No está involucrado en internas”.
El perfil de Jorge Taiana
Es politólogo y sociólogo formado en la UBA, con extensos estudios en FLACSO. Ostenta una trayectoria robusta como canciller, presidente del Parlasur, senador nacional por la provincia de Buenos Aires, y ministro de Defensa.