El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, rechazó este lunes la versión que indicaba que el oficialismo analizaba impulsar un aumento en la cantidad de bancas de la Legislatura bonaerense y aseguró que "no es prioridad" ni existe un proyecto en ese sentido.

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Durante la conferencia de prensa encabezada en la Casa de Gobierno, el funcionario fue consultado por una publicación periodística que afirmaba que el oficialismo buscaba sumar 12 bancas en la Legislatura.

"Nos llamó poderosísimamente la atención. No es así. No es así por parte del Ejecutivo, pero tampoco por parte de nuestros legisladores ni de ninguno de los sectores del peronismo", respondió Bianco.

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El ministro explicó que, tras conocerse la información, realizaron consultas dentro del oficialismo para verificar su origen, aunque aseguró que nadie estaba al tanto de una iniciativa de esas características.

"No sabemos de dónde sale esa información. Nos llamó poderosamente la atención que figure en tapa una información que no es oficial, que nadie dijo y con la que no estamos de acuerdo", sostuvo.

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En ese sentido, remarcó que la Provincia atraviesa un contexto que obliga a concentrar los esfuerzos en otros asuntos y descartó de plano que exista interés en abrir una discusión institucional de ese tipo.

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"No es momento de discutir esos temas con todos los problemas que hay en la Argentina y cómo impactan en la provincia de Buenos Aires", afirmó.

Bianco insistió en que "no es una prioridad ni una preocupación" del Gobierno bonaerense modificar la integración de la Legislatura y fue aún más categórico al cerrar su respuesta.

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"Quiero desmentir tajantemente que sea un objetivo, un proyecto o una iniciativa del oficialismo avanzar en una modificación para aumentar la cantidad de legisladores. Probablemente sea alguna operación de prensa, pero no más que eso", concluyó.