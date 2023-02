En julio de 2022, la vida de Miguelina Fredes Sarasola cambió para siempre. La maestra de primaria abandonaba su trabajo como docente en la Escuela Normal N°30 de Campana para dedicarse exclusivamente a vender contenido erótico. Su decisión ocurrió luego de que un grupo de padres detectara que, a través de sus redes sociales, comercializaba fotos y videos en una plataforma para adultos.

Miguelina, que vive junto a sus hijos en una casa que alquila en Campana, se abocó de lleno a “vender contenido con mayor fluidez”, tal como expresó en declaraciones al canal TN. "Lo hago sin tener vergüenza. Por suerte se me abrieron muchas puertas", sostuvo la mujer que ofrece su material a través de sus cuentas de Twitter e Instagram, dejando un número de WhatsApp que ella misma responde.

La mujer de 29 años detalló que gracias a este ingreso pudo alquilar un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y así potenciar su faceta artística. "Con el contenido que vendo por WhatsApp puedo llegar a ganar cerca de $160 mil por semana. Metiéndole con todo, eh. Pero lógicamente varía, dependiendo el mes. A veces el público se renueva también, ese es un tope máximo", contó.

Y aunque le cueste hablar de dinero, Miguelina precisó que cada centavo que obtiene lo destina para su crecimiento como actriz y para el futuro de sus hijos, a quienes sueña con dejarle una casa. "En mi casa actual no tengo nada de dinero, todo lo ahorro. Vivo sola con ellos, así que tengo mucho cuidado, porque temo por mi seguridad. En ese sentido, soy reservada”, indicó la artista.

Por último, indicó que la docencia la puso en "pausa": “Yo dejé de dar clases porque me sentí muy presionada. Tuve problemas en dos escuelas de Campana. Fui muy hostigada, muy perseguida por las mamás. Igual el título no me lo saca nadie. Y ese escrache fue lo mejor que me pasó en la vida. Soy una privilegiada de poder hacer esto que me gusta, aunque sí me queda la nostalgia de no ganar esto siendo maestra".