El partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors, por la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol, se suspendió a los 9 minutos del primer tiempo a raíz de los violentos incidentes que se produjeron fuera del estadio del club platense entre la Policía e hinchas locales y que dejaron el saldo de un simpatizante muerto y decenas de heridos.

LaNoticia1.com dialogó con Juan Asnaghi, un hincha que relató en primera persona el horror que vivió anoche en La Plata. “Soy socio hace 35 años, voy siempre a la cancha. Y como todos los partidos de local, Gimnasia llenó el estadio sin ningún problema. El camino a la cancha es una fiesta y los controles son en los accesos al estadio”, comenzó diciendo.

Al momento de recordar los instantes previos a la barbarie, el martillero de 35 años contó: “Yo llegué como siempre una hora antes, no había gente aglomerada en la puerta, pasé como si nada, me revisaron normal, mostré el carnet y cuando entramos a la cancha, ya estaba explotada desde muy temprano, cosa que antes no estaba pasando”.

Luego, este simpatizante y socio del “Lobo” platense, recordó el comienzo de los incidentes. “Nosotros estábamos en el sector del estadio donde se armó el quilombo, donde cuelgan la bandera de Ensenada. Un ratito antes del partido seguían dejando entrar gente y cuando arrancó el juego empezamos a escuchar gritos, disparos y balazos de goma”, indicó.

“En pocos segundos comenzaron a tirar gases lacrimógenos y ahí empezó toda la locura. Había una cantidad de gas impresionante. Yo iba a la cancha siempre y las veces que había quilombo uno siempre tenía la opción de alejarse. En este caso fue imposible, no había escapatoria para ningún lado”, detalló el socio de Gimnasia al repasar los hechos.

“No había para donde correr, las puertas estaban cerradas. Si vos querías salir del estadio, la policía te reprimía. Fue un descontrol total. La cancha estaba llena pero estaba igual de llena de siempre, no es que no se podía estar. Es más, hubo partidos en los que estábamos punteros que aún fue más difícil estar en la cancha. Lo que pasó anoche fue una locura”, agregó.

Al referirse a los momentos más delicados de la noche, Juan recordó: “Vimos decenas de personas que se desmayaban, que se caían al piso”. “Gimnasia lleva mucha familia a la cancha y había muchos chicos llorando, desesperados, muchos de ellos se alejaron de los padres y terminaron perdidos. Fue todo un horror”, lamentó aún conmocionado por lo vivido.

Además, subrayó el infierno que sufrieron, sobre todo, los menores de edad, que se llevaron la peor parte. “Fue desesperante no poder ayudar. Quedas inútil y ves como tu familia se asfixia y se asusta y no puedes ayudar ni defenderlos. Mucha gente la pasó muy pero muy mal. Los chicos sufrieron mucho, había muchos perdidos. Fue un momento muy angustiante”.

Posteriormente, Juan reflexionó sobre los riesgos que se corren al ir a la cancha: “Lo que pasó anoche es un dolor enorme para toda la gente de Gimnasia, sobre todo para la familia del socio fallecido, y para todos los que nos gusta ir a ver al ‘Lobo’ en familia. Yo fui a la cancha con mi hermana y mi cuñado. Y todo esto te hace replantear si conviene seguir yendo”.

Por último, en declaraciones ante los micrófonos de este portal, Juan Asnaghi concluyó: “Siento una impotencia terrible porque da la sensación que no nos cuida nadie. Somos los que movemos el sistema, los que llenamos los estadios con el sacrificio de lo que cuesta y el riesgo que corremos, nos tratan como animales. Murió un tripero y eso duele”.