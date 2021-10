En una conferencia de prensa en la Casa Rosada de este jueves, la Portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió al congelamiento de precios y dijo que el “acuerdo que se alcanzó con una enorme cantidad de empresas está funcionando y avanzando” y destacó que "los gobernadores y los intendentes están comprometidos en que se cumpla".

En esa línea, en relación a la situación económica del país, la Portavoz dijo que no hay "ninguna posibilidad de devaluación", frente a la tendencia en alta del dólar blue. "El dólar blue es ínfimo en comparación con el resto de los mercados financieros en la Argentina. No creemos que esa suba tenga que ver con una visión real de lo sucede en la economía".

Y concluyó: "La economía está creciendo y se está expandiendo. Estamos recuperando números previos a la crisis que dejó Mauricio Macri y el macrismo económico. No hay ninguna posibilidad de devaluación, no agiten ese fantasma. No va a suceder, no hay ninguna posibilidad. El dólar blue se maneja por expectativas y esos movimientos no influyen en nada".