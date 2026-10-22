La crisis del consumo y el aumento de los costos obligaron a cerrar una tradicional heladería de la provincia de Buenos Aires. Malibú, un comercio familiar que funcionó durante 30 años en Castelar, partido de Morón, bajó sus persianas luego de intentar sostener la actividad con promociones y aportes de otros emprendimientos.

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“Tratamos de soportar lo más posible, pero con este Gobierno es imposible. Encima no es que se mantiene la crisis: vamos cada vez peor”, sostuvo Rubén, dueño del negocio, en diálogo con Primer Plano Online. Como ejemplo de las dificultades que atravesaba, contó que la última factura de luz llegó a $3,5 millones.

La heladería funcionó durante los últimos ocho años en Arias al 2300, en el centro de Castelar. Antes había atendido en Carlos Casares al 900. En sus últimos días, ofreció promociones de 2x1 para agotar el stock disponible. Además de helados, el local también brindaba servicio de cafetería.

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“La gente no tiene un peso. Yo supuse que este proceso económico iba a ser así, pero no pensé que tanto”, expresó el comerciante, de 66 años y vecino de Ituzaingó.

El cierre dejó a cinco trabajadores sin su fuente de ingresos. Según relató Rubén, intentaron mantener el negocio con dinero proveniente de otros comercios, pero la situación empeoró hasta volverse inviable.

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“Con esta factura de luz no hay manera de que sea competitiva la actividad”, afirmó. Para dimensionar el incremento, recordó que las boletas habían pasado de $450.000 a $1.250.000, hasta alcanzar los valores actuales.

Pese al cierre, el comerciante no descartó volver a intentarlo si cambian las condiciones económicas. “Si esto cambia, tal vez lo volvemos a intentar”, concluyó.