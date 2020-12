Alexis y Luciano son dos amigos de La Plata, estaban buscando alquiler temporal porque se querían ir de vacaciones una semana a la costa atlántica y publicaron un aviso en una página de alquileres de casas. Su idea era viajar del 17 al 24 de diciembre a Mar del Plata. "Entre todas las respuestas, apareció la de este señor. Le pedí más información y comenzamos una conversación por privado", explicó Alexis en declaraciones al canal TN.

Encima real que me voy CON MI MEJOR AMIGO ni que fuera a garchar — Alexis (@Alexis_Bianchi4) December 3, 2020

"Me pasó seis fotos más y me dijo que tenía WIFI. Todas cosas normales. Era súper educado", adviertió el joven que estudia la carrera de Comunicación Social y Administración en la Universidad Nacional de La Plata. Después, el hombre empezó a hacerle preguntas más personales, que nada tenían que ver con un alquiler temporal: “Le dije que éramos dos chicos y no sé si le hizo ruido o qué pero me preguntó si éramos pareja”.

Hoy me tocó pasar esto a mi, pero la gente de nuestra comunidad vive estas situaciones a diario, y en muchos casos son situaciones violentas que terminan con compañerxs muertxs. — Alexis (@Alexis_Bianchi4) December 3, 2020

Alexis le contestó que no, que eran amigos, pero el hombre insistió, quería saber sobre su orientación sexual. "Me quedé shockeado porque no entendía qué tenía que ver ser gay con alquilar un departamento en la costa". El joven de 19 años le contestó que sí, sin comprender por qué tenía que responder esa pregunta. "Ahí fue que me dijo que no le alquilaba a gays y que además, sus hijos vivían al lado", comentó.

Les quería agradecer por toda esta difusión que están haciendo. Por estas situaciones y por muchas otras marchamos, para reclamar nuestros derechos y que dejen de pasar cosas así, aunque sean mínimas. — Alexis (@Alexis_Bianchi4) December 3, 2020

Sobre la respuesta discriminatoria, Alexis señaló: "Creí que no lo había escrito en serio. Me generó una mezcla de tristeza y bronca. No puedo entender cómo en 2020 siguen pasando estas cosas". El joven le sacó una foto a la conversación y la subió a Twitter donde recibió muchos mensajes de apoyo. También agradeció un llamado INADI pero aclaró que no hizo la denuncia. Ellos viven de esta actividad y preferí no hacerla por sus hijxs".