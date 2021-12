Alejandro Biondini, presidente del Frente Patriota denunció a través de sus redes sociales hechos discriminatorios en el Banco Provincia de la Ciudad de La Plata.

"Protesta de varios clientes en la puerta del #BancoProvincia, a quienes no dejan entrar por no tener el #PaseSanitario. Entre ellos, un joven discapacitado en silla de ruedas", señaló el referente que se pronuncia en contra del Pase Sanitario impuesto por provincia desde el 21 de diciembre.

AHORA me mandan estas fotos desde la Ciudad de #LaPlata. Protesta de varios clientes en la puerta del #BancoProvincia, a quienes no dejan entrar por no tener el #PaseSanitario. Entre ellos, un joven discapacitado en silla de ruedas.#NoAlPaseSanitario#SíALaConstituciónNacional pic.twitter.com/rAMSA9FCYC

— Alejandro Biondini (@BiondiniAR) December 30, 2021