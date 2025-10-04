La novela de la semana tiene como protagonista a José Luis Espert y Javier Milei. A menos de un mes de las elecciones nacionales, La Libertad Avanza atraviesa un momento marcado por la incertidumbre económica y la presión política.

En las últimas horas del viernes, el periodista Eduardo Feinmann aseguraba que Espert se bajaba de su candidatura a diputado nacional luego de reconocer que recibió, al menos, 200 mil dólares de Fred Machado, un empresario acusado de narcotráfico.

En la Quinta de Olivos, Milei mantuvo primero una reunión privada con el expresidente Mauricio Macri, en el marco de la búsqueda de mayor gobernabilidad de cara al último tramo de campaña.

Pocas horas más tarde, el mandatario convocó a Espert, que lidera la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en medio de rumores de que bajaría su candidatura. El economista despejó dudas con un mensaje en redes sociales: “No me bajó nada”.

El propio Milei replicó esa publicación, dejando en claro su apoyo total al referente libertario. Sin embargo, el tema “Espert” abrió una interna libertaria donde algunos lo apoyan y otros quieren que decline su candidatura.

En este contexto, José Luis Espert se iba a presentar en La Plata y San Isidro pero ambos actos fueron suspendidos mostrando la dificultad que tiene LLA para hacer una campaña política con un candidato tan cuestionado.



Ni siquiera el video de 6 minutos que grabó el candidato sirvieron para despejar las dudas sobre el vínculo que mantiene con Fred Machado. Leyendo un texto, admitió que recibió 200 mil dólares pero por un trabajo de asesoramiento que finalmente no hizo.

Si los libertarios deciden bajarlo de las elecciones pagarán un alto costo político pero si no lo bajan, también.