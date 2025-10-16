La concejal Celia Sarmiento, referente de Nuevo Encuentro San Isidro, protagonizó un fuerte discurso durante la 16° sesión ordinaria del Concejo Deliberante de San Isidro, donde denunció incumplimientos de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Hospital Materno Infantil y apuntó contra el intendente Ramón Lanús y su secretario de Salud, Pablo de la Torre.

Su intervención se dio en el marco del expediente Nº 671-HCD-2025, presentado por el bloque Unión por la Patria, que solicita que el Municipio responda el pedido de información efectuado por Amnistía Internacional en relación al Hospital Materno Infantil de San Isidro.

En su intervención, la edil kirchnerista criticó con dureza a los funcionarios municipales:

“Si hay un intendente que le exige a sus funcionarios que incumplan la ley, toda esa cadena jerárquica es una cadena de funcionarios delincuentes”, lanzó Sarmiento.

La referente feminista y ambientalista denunció además que desde el Municipio se realizan “prácticas coercitivas e ilegales” para obstaculizar el acceso a la IVE, y aseguró que Amnistía Internacional ya advirtió sobre estas situaciones en el distrito.

“En la página de Amnistía Internacional dice que existen consejerías disuasorias y personas que relatan haber sido contactadas con mensajes intimidatorios. Esto supera el nivel de gravedad”, señaló Sarmiento, quien remarcó que también obras sociales y prepagas denunciaron presiones desde el Municipio.

Pero uno de los tramos más resonantes de su discurso fue cuando cuestionó a los medios locales de San Isidro.

“No lo van a ver en los diaritos locales a los que están acostumbrados, que los lee solo La Roca. Cuando me llaman de los diarios locales para hacerme una consulta, no me interesa opinar en los diarios que solo lee La Roca”, dijo en alusión a la supuesta falta de cobertura mediática de estas denuncias.

Sarmiento aseguró que la investigación por las presuntas irregularidades trascendió el ámbito local, al sostener que “la CNN está investigando al intendente y a sus funcionarios por incumplimiento de la ley”.

La concejal concluyó reafirmando su posición histórica dentro del movimiento feminista:

“Fui madre soltera y elegí ser madre. La maternidad es una elección, nadie puede ser obligado a llevar adelante algo que no desea”, expresó, al reiterar su pedido de tratamiento sobre tablas del expediente que busca garantizar el acceso al aborto legal en el sistema de salud municipal.

El planteo de Sarmiento se dio en el mismo contexto en que el bloque Fuerza Patria exigió esta semana el cumplimiento de la Ley IVE en San Isidro, denunciando una política municipal de “hostigamiento y manipulación” hacia las personas que buscan acceder a un aborto seguro.