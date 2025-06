Rodrigo Aristimuño, intendente de Coronel Rosales, expresó su bronca y tristeza tras el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia que había sido sancionada por el Congreso y que preveía un fondo de $200.000 millones para asistir a los distritos afectados por las inundaciones del 7 de marzo. “No me sorprende por la lógica con la que administra los recursos, pero sí me entristece”, afirmó el jefe comunal en diálogo con Radio Provincia AM1270.

La ley, que quedó sin efecto con la firma del Decreto 424/2025, contemplaba subsidios, créditos, exenciones fiscales y reconstrucción edilicia para vecinos y organismos públicos de municipios como Rosales y Bahía Blanca. “Esos fondos eran herramientas para la gente, para evitar que esto vuelva a pasar. En Rosales, en un solo día llovieron 400 milímetros, lo que normalmente cae en un año. El cambio climático es innegable y hay que prepararse”, subrayó Aristimuño.

El intendente cuestionó con dureza las prioridades del Ejecutivo libertario: “Hoy publicaron un decreto para ampliar el Presupuesto 2025 y destinar más de U$D 2.000 millones al pago de deuda externa. Está claro cuál es la prioridad: no está la gente, están los mercados y las minorías”.

OTRA MUESTRA MÁS DE LA FALTA DE SENSIBILIDAD SOCIAL QUE POSEE EL GOBIERNO NACIONAL



El presidente @JMilei vetó hoy el proyecto de ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones de marzo de… pic.twitter.com/mlRF3NSvJU — Fabian Luayza (@fabianluayza) June 24, 2025

En contraposición, destacó la respuesta de la Provincia tras el desastre climático: “Nos dio ATP, $570 millones en subsidios y obras de infraestructura. Fue un apoyo muy fuerte de la gestión bonaerense, frente al abandono de la administración de Milei”, remarcó.

Finalmente, Aristimuño apuntó a la responsabilidad ciudadana: “En Rosales, el Presidente sacó más del 70% de los votos. Y es una ciudad donde la principal fuente de empleo es el Estado nacional, que ahora echó trabajadores y congeló los salarios. Mientras tanto, nos llueven reclamos por salud, obra pública y educación, pero después eligen a alguien que dice: ‘Venimos a destrozarlos’”.