En medio de la reacción adversa en los mercados por la derrota electoral del oficialismo nacional y minutos después de recibir un explícito respaldo del FMI, el presidente Javier Milei ratificó el rumbo de su gestión y aseguró que no habrá cambios en la política económica.

"Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico", afirmó en un mensaje a través de X, su red social preferida.

Más temprano la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, había asegurado que el organismo "apoya" el ancla fiscal y el marco cambiario del Gobierno.

VLLC! https://t.co/uCuOXpUj3S — Javier Milei (@JMilei) September 9, 2025

En su mensaje, el Presidente enumeró los tres pilares de su programa que se mantendrán inalterables y cerró con su clásico "VLLC!": (1) Equilibrio fiscal; (2) Mercado monetario ajustado; y (3) En lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI.

La ratificación del rumbo llega en simultáneo a la reconfiguración política del oficialismo, que anunció la creación de una "mesa política nacional" y una convocatoria al diálogo con los gobernadores para intentar contener la crisis desatada por el resultado electoral.

Hoy el Poder Ejecutivo reunió a la mesa política con el presidente Milei a la cabeza, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad. Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, señalaron desde LLA.

Y agregaron: “Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”. El mensaje concluye: “La libertad avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo”.

Por otro lado, se reunió la mesa política de La Libertad Avanza ampliada: está conformada por Karina Milei, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko, Santiago Caputo y José Luis Espert.