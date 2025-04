Desde el martes 15 de abril, Fabricio Cuello vive en situación de calle en el distrito de General Viamonte. Según relató en entrevistas con Radio Los Toldos y el medio local MC Viamonte, fue expulsado de su propia casa luego de una decisión judicial tras un proceso de divorcio.

"Estoy sin bañarme, sin comer, automáticamente estoy todo sucio. ¿Por qué? Porque me expulsaron de mi casa, de mi propia casa", contó Cuello. Se trata de una casa dividida, donde, tras la separación, él vivía en una parte y su ex pareja, con sus tres hijos, en la otra.

"La historia arranca en junio del año pasado. Firmamos un acuerdo de divorcio con Valeria Alejandra Moyano. El juez me pidió algunas condiciones para quedarme: cerrar una puerta, arreglar un baño completo y bajar el medidor de luz. Cumplí con todo", detalló.

Pese a ese cumplimiento, según explicó, el martes 15 recibió una orden de exclusión y debió abandonar su parte de la casa. “Me sacaron todo. Yo cuando me separé le dejé todo a ella. Después tuve que comprarme todo para mí: cama, colchón, cocina… que todavía la estoy pagando. Y no me dejaron sacar nada”, relató.

Desde entonces, duerme a la intemperie. “No tengo dónde bañarme, ni qué comer. Estoy así, sin molestar a nadie. Pasé mucho frío. La gente me ayuda, me da comida, me ofrecen una mano. Se ve que tan malo no debo ser”, dijo con una sonrisa tímida.

Fabricio tiene cáncer en el pie, un tumor encapsulado que lo afecta físicamente. A pesar de su estado de salud, cuenta que no tiene trabajo y que no desea “dar lástima”. Lo repite varias veces: “No quiero nada que no sea mío. Esta es mi protesta. Si no me dejan regresar a mi casa, no voy a parar”.

Relató que fue al Juzgado de Paz para pedir explicaciones, pero no lo atendió el juez. “Me atendieron un chico y una chica para contarles mi situación. Me dijeron que no perdí la casa, pero no puedo entrar hasta octubre. ¿Por qué tengo que pedirle un lugar al municipio si tengo mi propia casa?”, se preguntó.

Actualmente, espera que la Justicia le asigne un nuevo abogado para apelar la medida. Mientras tanto, agradece a quienes se acercaron a ayudarlo, desde vecinos hasta personas de otras ciudades. "Me llamaron desde Santa Fe, Mar del Plata, Córdoba, Junín, 9 de Julio. También la Municipalidad y la Policía. A todos, gracias", dijo.

Por último, expresó su deseo: “No me quiero ir de Viamonte. Me quiero quedar acá. En mi casa”.