La inseguridad volvió a golpear en el centro de Cañuelas y esta vez la víctima fue un funcionario nacional. Martín Augusto, funcionario de Vialidad Nacional y referente local de La Libertad Avanza, sufrió el robo de dinero tras dejar estacionada su camioneta en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

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El episodio ocurrió el viernes 17 de julio al mediodía, cuando Augusto dejó su vehículo sobre la calle 25 de Mayo, entre Libertad y Rivadavia, a pocos metros de la plaza San Martín. Según trascendió, dos delincuentes que merodeaban la cuadra aprovecharon la ocasión para abrir la camioneta, ingresar al habitáculo y revisar las pertenencias antes de escapar con dinero en efectivo.

De acuerdo con la información publicada por el medio local InfoCañuelas, los ladrones habrían utilizado un inhibidor de señal para impedir el cierre centralizado del vehículo.

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Las imágenes de una cámara de seguridad muestran a los sospechosos esperando el paso de un patrullero antes de cruzar la calle. Luego, mientras uno de ellos abre la camioneta, el otro permanece a pocos metros haciendo de "campana". En apenas unos segundos concretan el robo y se retiran del lugar.

La reacción de La Libertad Avanza

Tras conocerse el hecho, La Libertad Avanza Cañuelas difundió un duro comunicado en redes sociales bajo el título "¿Quién nos cuida?", en el que cuestionó la situación de inseguridad en el distrito.

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"Los delincuentes nos están controlando y nadie hace nada. Robos en pleno centro, a plena luz del día y con total impunidad", señalaron desde el espacio político.

Además, sostuvieron que el episodio se suma a otros hechos ocurridos recientemente en la misma zona y cuestionaron la respuesta de las autoridades locales en materia de seguridad. Según manifestaron, "los delincuentes están a cuadras de la comisaría y trabajan con una impunidad sin precedentes", al tiempo que reclamaron mayores medidas para proteger a los vecinos.

El caso reavivó el debate sobre la inseguridad en Cañuelas, donde distintos sectores vienen advirtiendo sobre el incremento de robos tanto en el centro como en distintos barrios del distrito.