La inseguridad no da tregua en la Provincia de Buenos Aires y los Intendentes parecen no estar exceptuados de este flagelo. De acuerdo a lo que trascendió en la tarde de este lunes, al alcalde de Pehuajó le robaron el auto en la puerta de su domicilio particular.

Según publicaron los medios locales Diario Noticias y Gaceta del Oeste, delincuentes sustrajeron el vehículo del Intendente Pablo Javier Zurro cuando estaba estacionado en la puerta de su vivienda, ubicada en la calle Echeverría entre Hernández y González del Sola.

El vehículo robado es un Peugeot 308 color blanco por el cual se emitió un alerta a toda la región para tratar de localizarlo. Fuentes policiales revelaron que el auto lo había dejado con las llaves puestas, tenía el tanque lleno de combustible y la documentación en la guantera.

Cabe recordar que Zurro, uno de los Intendentes que más defiende a Cristina Kirchner, en las últimas horas se había pronunciado en contra de la llegada de Aníbal Fernández al Ministerio de Seguridad. "Sacar ministros no me parece", había dicho al criticar a Alberto Fernández.