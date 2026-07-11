El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, cuestionó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el debate “va mucho más allá de cambiar el programa económico argentino”, ya que implica “imponer un modelo social”.

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El dirigente del Frente Renovador advirtió que el crecimiento de sectores como el petróleo, el gas, la minería y la agroindustria genera divisas, pero consideró que “no alcanza para crear empleo de calidad”, mientras que sectores como la industria, el comercio y la construcción atraviesan un período de estancamiento.

“Estamos viendo algo que no ocurría desde el período 1991-1994: crece el PBI, pero cae el empleo, especialmente el empleo formal”, afirmó Michel.

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Además, rechazó las expresiones del Presidente sobre la producción argentina y sostuvo que buscan “desprestigiar” al país. “La Argentina exporta bienes industriales, energía y servicios basados en el conocimiento, que representaron 9.600 millones de dólares durante el último año”, señaló.

En el año 2025 Argentina exportó USD 87.077 millones solo en bienes. Además se exportaron servicios por USD 9.600 millones.



Las exportaciones de bienes con origen en la provincia de Entre Ríos totalizaron USD 2.097 M.



· El 60% se concentró en productos primarios (maíz,… pic.twitter.com/X37H5yGZ8a — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) July 10, 2026

“Querer ridiculizarnos con esto de ‘la aduana de los bueyes’ es una falta de respeto a todos los argentinos y argentinas que trabajan todos los días”, agregó.

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En esa línea, defendió el rol de las economías regionales y destacó el impacto de las exportaciones en la generación de puestos de trabajo. “Las exportaciones entrerrianas generan empleo en la provincia. No somos solo dulce de leche y birome”, remarcó.

Críticas al modelo económico

Michel también cuestionó el esquema económico del Gobierno y sostuvo que busca consolidar un modelo basado principalmente en sectores primarios.

“Terminar con la clase media, con la industria que genera puestos de trabajo y limitar el desarrollo del país”, planteó.

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Por otra parte, cuestionó la intención del oficialismo de atribuirse el resultado del superávit energético y afirmó que fue posible, en gran parte, por obras realizadas durante la gestión anterior.

“La única variable económica real que el Gobierno tiene para mostrar es el superávit de la balanza energética, y eso es, en gran parte, gracias a una obra pública del gobierno anterior como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, al que lo único que hicieron fue cambiarle el nombre”, sostuvo.

Finalmente, en el plano político, Michel pidió que el peronismo deje atrás sus disputas internas y avance en una propuesta de gobierno. “Hoy el peronismo es oposición, pero todavía no logra ser una alternativa para la gente”, afirmó.

“Tenemos que llevar propuestas y demostrar cómo vamos a generar más trabajo y más desarrollo para la Argentina”, concluyó.