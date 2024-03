El ministro de Gobierno bonaerense se refirió a la situación en la Provincia en el marco del temporal que inició en la tarde del martes y se extendió durante la jornada de ese miércoles y aseguró que trabajarán toda la noche, máxime teniendo en cuenta que el último Alerta emitido por SNM extendió la probabilidad de tormentas fuertes hasta la medianoche.

“Ahora se extendió hasta las 12 de la noche el alerta así que estaremos toda la noche. Esperemos que no pase nada grave, que no tengamos que lamentar ninguna vida. Está toda la provincia en vilo, toda nuestra defensa civil, nuestro ministerio de Desarrollo de la Comunidad, nuestro Ministerio de Salud, todos en alerta, en situación de emergencia para ver lo que sucede hoy”, destacó Carlos Bianco en diálogo con Radio con Vos.

En esa línea el funcionario de Kicillof se refirió al nexo con el Gobierno de la Nación para paliar esta situación de crisis y aseguró que no existe comunicación y destacó que “el que sufre las consecuencias es el pueblo de la Provincia de Buenos Aires. No es un problema personal, con un ministro, con un gobernador, con un gobierno”.

“Es un problema que estamos teniendo muy severo en todo sentido. Inconvenientes de carácter financiero, económico. A eso se suman los desastres naturales que estamos sufriendo. La epidemia de dengue que hay en gran parte de la Argentina. Ahí tampoco hay coordinación, nada. Es un gobierno totalmente ausente. Un gobierno, como dijo el gobernador, un gobierno desertor”, amplió.

En cuanto a los 800 evacuados informó que muchos “ya han vuelto a sus casas” y aclaró que “lo que pasa que hay otros lugares en donde están habiendo ahora nuevos evacuados, porque tenemos una tormenta muy fuerte en la zona norte de la provincia, o sea que es un número dinámico, pero hasta hace un rato el total que nosotros llevábamos calculado habían estado evacuados eran 800”.

Retomando el tema del diálogo con el equipo de Gobierno de Javier Milei insistió: “No hay forma de hablar con ningún funcionario, ya ni siquiera hay alguien que te diga que no, que nos escuchen, que entiendan qué está pasando en la provincia de Buenos Aires, que entiendan qué está pasando en la Argentina”.

Y agregó: “Nosotros como gobierno tenemos que dar asistencia a mucha gente que en esta situación económica y social no le alcanza la plata, no tiene dónde asistirse como corresponde, no tiene dónde el dinero para comprar medicamentos, se han cortado la grandísima mayoría de los programas nacionales de educación, de salud, etcétera”.

Y al respecto fue contundente: “Yo soy ministro de gobierno, mi par, digamos, o con quien me correspondería hablar por mis competencias, es con Guillermo Francos. No tengo el teléfono y él no tiene el mío”. En ese contexto, la periodista Romina Manguel se ofreció a pasarle el número del ministro del Interior de la Nación y Bianco le dijo: “Pasameló y le escribo”. Hecho que quedó formalizado al final de la entrevista con el compromiso del funcionario bonaerense de informar luego si pudo establecer la comunicación.

“Por la vía formal hemos mandado muchísimas notas a Guillermo Francos, a Toto Caputo, a varios ministros, hemos mandado como corresponde, notas solicitando que paguen deudas con la provincia, preguntando qué iban a hacer con la obra pública. Nunca nadie nos contestó una nota formal, que tienen la obligación de contestar una nota formal de un ministro", explicó el ministro de Gobierno bonaerense.

“Yo creo que es un gobierno que descree absolutamente de las responsabilidades federales que le tocan, de las responsabilidades que tiene en materia de educación, de salud, de seguridad", en ese punto Bianco aclaró: Me quiero corregir porque en tema de seguridad sí hemos coordinado y hemos coordinado bastante bien con la ministra Bullrich. Me quiero corregir porque corresponde".