El ex intendente Morón, Ramiro Tagliaferro anunció este martes que no competirá por la intendencia de Morón en las próximas elecciones. A través de un video publicado en sus redes sociales, dijo "no voy a ser candidato a nada" y apoyó la candidatura a intendente del actual concejal Leandro Ugartemendia.

"Hoy la realidad es que la gente está pasando mal, muy mal, y los políticos nos estamos matando entre nosotros por las candidaturas. Por eso no voy a ser candidato a nada. Y voy a apoyar a mi equipo que es el que realizó las transformaciones más importantes en Morón en los últimos años", indicó en el mensaje grabado.

"Ese equipo está liderado por Leandro Ugartemendía, que es quien realizó los cambios fundamentales, los cambios trascendentales que llevamos adelante. No me voy a correr ni un centímetro de mi vocación de recuperar el Morón, donde caminamos seguros y tranquilos por nuestras casas", finalizó en el video.

Por su parte Ugartemendía le agradeció, también por redes: "Gracias Rama por la confianza". Leandro Ugartemedía fue Secretario de Planificación estratégica en los primeros años de la gestión de Tagliaferro. Fue electo concejal en el 2017 y reelecto en 2021. En ambas elecciones encabezó las listas que lograron triunfos.