Luego de que Jimena López dejara el mando de Puerto Quequén, y conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interno, el Directorio se autoconvocó de manera excepcional para resolver la conducción transitoria del organismo, tal como prevén las normas vigentes para los casos en los que no exista convocatoria presidencial.

En la sesión realizada, y por decisión unánime, fue designado Mariano Carrillo como Presidente Interino, asumiendo también de manera temporal las funciones correspondientes a la Gerencia General, a fin de garantizar la continuidad administrativa, operativa y técnica del Consorcio mientras dure el proceso de normalización institucional.

Esta definición contó con el respaldo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que —por instrucción del gobernador Axel Kicillof— recomendó formalmente avanzar con la designación de un presidente interino para asegurar la operatoria cotidiana de la unidad portuaria y evitar cualquier parálisis institucional.

El Consorcio de Puerto Quequén reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la estabilidad institucional, garantizando el normal desenvolvimiento de uno de los puertos estratégicos para la producción y el desarrollo de la región.

