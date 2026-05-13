El conflicto en la línea 148 sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión. Luego de la paralización del servicio que afecta a miles de pasajeros del sur del conurbano bonaerense, los choferes denunciaron que la empresa directamente les impide ingresar a trabajar y hablaron de un posible “lockout patronal”.

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La situación se vive en las instalaciones de la empresa en Quilmes, donde desde temprano hubo presencia de Infantería y trabajadores apostados en la puerta del predio.

“No hay ninguna abstención de tareas. Nosotros vinimos a cumplir horario y no nos dejaron entrar”, aseguró Gabriel, un chofer con más de 30 años de antigüedad en la línea.

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Los trabajadores explicaron que el conflicto se agravó luego de reclamar condiciones mínimas en las cabeceras, principalmente la falta de baños.

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“Terminábamos haciendo nuestras necesidades atrás de un paredón o arriba del colectivo porque no había dónde ir. Eso no es digno”, relató el conductor.

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“La empresa se enojó y frenó todo”

Según la versión de los choferes, el problema comenzó cuando varios trabajadores regresaron al predio para utilizar los sanitarios ante la falta de baños en las terminales.

“Empezaron a venir acá porque no teníamos baño en las cabeceras y ahí un encargado se enojó, le sacó la llave a un coche y dijo: ‘No sale más nadie’”, contó Gabriel al canal C5N.

Desde entonces, aseguran que les bloquearon el ingreso y que incluso colocaron rejas en sectores donde habitualmente descansaban entre recorridos.

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La línea 148 conecta Plaza Constitución con zonas de Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela y San Francisco Solano, por lo que la interrupción del servicio impacta de lleno en miles de pasajeros.

“Nos prometieron una solución y estamos peor”

Los trabajadores también apuntaron contra la nueva operadora, Misión Buenos Aires, que tomó el control recientemente tras meses de crisis en la empresa anterior.

“Nos dijeron que venían a mejorar las cosas, pero seguimos sin cobrar deudas y ahora ni siquiera nos dejan trabajar”, sostuvo Federico, otro de los choferes afectados.

El conductor contó que todavía le deben tres salarios y que atravesó los últimos meses gracias a ayuda familiar y ahorros.

“Es el peor momento que me tocó vivir desde que trabajo en el transporte”, afirmó.