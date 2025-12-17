Por Walter Albarracín

Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), una asociación en vías de reconocimiento por parte de la secretaría de Trabajo que reúne a “colaboradores” de las aplicaciones más conocidas de reparto, son uno de los convocantes a la marcha de este 18 de diciembre a Plaza de Mayo contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

“Desde SiTraRepA denunciamos que esta reforma no solo precariza aún más nuestras condiciones de trabajo, sino que impone un esquema de explotación para todos los trabajadores, con salarios de miseria, jornadas extensas y ataques a todos los derechos laborales básicos”, plantean.

Su flexibilidad para ingresar y para el horario, cierta “autonomía” y la asequibilidad de las herramientas para entrar (celular, bicicleta o moto) hace que su crecimiento sea exponencial a nivel mundial y por ende en nuestro país. Se los ve en cada esquina de las grandes ciudades, conectados a una aplicación que les asigna pedidos, rutas y horarios.

Según datos de Fundación Encuentro, la cantidad de repartidores de plataforma experimentó un crecimiento notable en tres años: Argentina pasó de 23.204 repartidores activos en marzo de 2020 a un total de 67.184 personas que realizaron al menos una entrega al mes para una plataforma digital en junio de 2023. Las proyecciones hablan ya de más de 150.000 para este año.

Pero esta nueva forma de trabajo no tiene una contraprestación acorde por lo que repartidores invierten extensas jornadas para un dinero que, dicen, no les alcanza en un país con los niveles de costo de vida y caída de consumo como Argentina, que carece hasta hoy de una regulación específica y que es lo que ahora quiere impulsar el gobierno nacional.

Por ello las alarmas suenan entre los miembros de este sindicato. En diálogo con LANOTICIA1.COM, Leila Argüello, secretaria de acción social del SiTraRepA, nos contó más sobre la posición de este sector.

Primera pregunta, antes de entrar a fondo en el tema, ¿de qué se trata este sindicato, si está reconocido y a quiénes representan?

Soy secretaria de acción social del Sitrarepa, que es el primer sindicato de bases de trabajadores de reparto por aplicación. Para hablarlo en criollo, somos los repartidores y las repartidoras que prestamos tareas para Uber, Pedidos ya, Rappi, Rapiboy, Mercado Libre, con nuestras mochilas. A ese es el sector que representamos.

¿Y cuántos son aproximadamente hoy los que están?

Hoy día, mira, el número no es exacto porque tenemos presentado expediente ya en el gobierno anterior, en el Ministerio de Trabajo, hoy degradado a Secretaría de Trabajo, somos miles. Seguimos haciendo campañas de afiliaciones todas las semanas en nuestras “paradas solidarias”, que son la institución del sindicato, donde ahí nos encontramos con cada repartidor y repartidora para contarle un poco la perspectiva de organización desde las bases, porque reivindicamos este trabajo sindical desde las bases.

Bueno, ahora entrando en el proyecto, quería saber cuál es su tu opinión de esta reforma laboral y cómo impacta en sus trabajos.

Para nosotros es una contrarrevolución laboral del gobierno, porque obviamente quiere cambiar todas las relaciones entre los trabajadores y los empresarios. Desde el sindicato expresamos todo nuestro rechazo a esta reforma impulsada por el gobierno, que prácticamente quiere volver a un sistema de esclavitud laboral. Con el eufemismo de modernización laboral, lo primero que hace es excluirnos a los trabajadores de reparto de la aplicación de la ley de contrato de trabajo, ahí en el inciso f dice que quedamos excluidos.

Después hay un apartado específico ahí en el capítulo V, donde con eufemismos nos niegan la condición de trabajadores, de hecho dice que somos autónomos, repartidores autónomos. Quiero dejar bien claro que nosotros dependemos de la empresa por todo medio, para generar nuestros pedidos, para conectarnos, no decidimos cuánto nos pagan, no decidimos los trayectos, no decidimos absolutamente nada. Entonces, autonomía y modernización menos que menos, quieren retrotraer las condiciones al pago en especia, a que no tenga vacaciones, a que te puedan pagar con un bolsón de comida.

La verdad que ahí nosotros somos muy claros que no queremos que las condiciones de trabajo que sufrimos las y los repartidores por aplicación sean las que implementen en toda la clase trabajadora. Porque nosotros ya trabajamos sin ningún derecho, sin salarios, sin vacaciones, sin ART, sin seguros. Ponemos las herramientas nosotros, o sea, nos pagamos las motos, los celulares, el abono del teléfono, o sea, es tremenda las condiciones de precarización laboral.

O sea, al no haber una relación trabajador-empresa, sino de colaboradores, para vos, puede haber un despido de un momento a otro, como en forma de bloqueo ¿no? ¿Vos sos trabajadora, escuchaste alguna historia que es así?

Sí, ahí para pasar en limpio, lo que quiere hacer el gobierno con esta reforma es legalizar el fraude laboral que ya vienen realizando las empresas por aplicación.

Soy trabajadora de aplicación y por eso te comento cómo trabajamos las y los repartidores, entonces con esta legalización del fraude laboral que ya vienen realizando las empresas nos niegan la condición de trabajador, por eso la rechazamos profundamente. Porque al rechazar la condición de trabajador, nos niegan todos los derechos que nos corresponden por esa condición.

En tu día a día, por ejemplo, ¿Qué problemáticas tenés aparte de algo que no hayas mencionado o algún ejemplo de algún que hayas escuchado en el sindicato?

Sí, ahí nosotros en el día a día estamos dando respuesta porque hay problemáticas varias, la primera que todos los compañeros nos dicen es el salario, es el pago por pedido, que si bien salió un estudio de la Fundación Encuentro donde decía que es el pago por pedido de dos mil quinientos pesos promedio, nosotros seguimos viendo que sigue habiendo pedidos de mil doscientos, mil trescientos pesos con cuatro, cinco, diez kilómetros de recorrida.

Después estar expuestos a largas horas de jornada laboral, esa es otra. Obviamente al haber crisis, al haber más repartidores, la demanda sigue siendo muy baja, entonces estamos un montón de tiempo esperando que nos caigan pedidos, y ese tiempo de espera la empresa, por ejemplo, no te lo paga. Eso es una problemática muy grande, porque vos prestás un servicio y podés estar una hora sin que te caiga un pedido, y esa hora de laburo no te la pagó nadie.

Por ejemplo, yo reparto en bicicleta para la bicicleta, los kilómetros de entrega de los pedidos. Recorremos distancias enormes, y también la jornada totalmente extendida, para hacer un mango tenés que estar doce, catorce horas arriba de la bicicleta, para llevarte un buen salario.

Te pongo un ejemplo, el otro día un compañero en la “parada solidaria” me dijo, estoy desde las nueve de la mañana, la parada solidaria estábamos a las nueve de la noche, doce horas para hacer cincuenta mil pesos de mierda, te lo digo así, como me lo dijo el compañero. Entonces, la verdad que es una situación muy difícil la que vivimos los repartidores y las repartidoras. Por eso también, no solo a lo que atañe, a nuestro sector en particular, sino también la alerta para lo que quieren imponer a a todos los trabajadores y trabajadoras.

¿Cómo se conforma el ingreso por cada pedido? ¿Qué es lo que te queda a vos?

En el eje uno de los ejes del trabajo por plataforma, es que el algoritmo de la plataforma es súper opaco. Entonces esa información a nosotros no nos llega de manera clara, cuánto nos pagan por pedido y a qué se debe. No sabemos cómo calculan ese importe.

Lo que sí sabemos es que las empresas ganan por las comisiones que le cobran a la persona que pide, por ejemplo, a veces nos comentan que le cobran seis, siete, ocho lucas el pedido, y ese no es el dinero que nos llega a nosotros por pedido, a nosotros nos llega una ínfima parte de eso. Entonces, la única que te está beneficiando con este modelo de organización laboral es Rappi, Pedidos Ya.

¿Y estas empresas son argentinas o son multinacionales?

No, son pulpos multinacionales. Ahí, seguido ya, por ejemplo, responde a Delivery Giro que tiene su sede en Alemania. Rappi es una empresa colombiana que es la que peor condiciones para trabajar tiene.

Uber, Cabify, se manejan de la con la misma capacidad el algoritmo, o sea, el dinero que llega no es el mismo dinero que se le cobra al pasajero o, en este caso, a la persona que pide. El modo de manejo es el mismo.

Claro, y las historias son la de muchas horas para un para un ingreso que no no está acorde a lo a la a las horas gastadas, digamos, a las horas trabajadas.

Para sacar un mango, tenés que estar muchas horas.

¿Y de lunes a domingo o lunes a sábado?

Nosotros estamos calculando, con todo lo que venimos hablando con los compañeros, que son sesenta, setenta horas semanales, prácticamente, los siete días de la semana, entre diez, doce o catorce horas. Es realmente mucho.

¿Algo que quieras decirme y no te haya preguntado?

Desde Sitrarepa somos convocantes para mañana jueves a las quince horas en Peron y Nueve de julio, vamos a estar conformando una columna independiente a la CGT, que opinamos que debería llamar y convocar un paro y un plan de lucha ya para frenar la reforma de Javier Milei, así que quería agregar eso.

