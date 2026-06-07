El Indio Solari falleció a los 77 años este viernes tras atravesar un cuadro de Mal de Parkinson que lo retiró de los escenarios hace casi una década. Pocos saben que en San Pedro, hay un espacio sonoro que guarda relación con él y atesora anécdotas que vale la pena recordar.

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En 1997, Lilí Berardi y Fernando Bravo fundaron su radio y soñaron con la calidad acústica de una emisora de primer nivel.

Para montar el estudio, convocaron a los asesores en acústica Ottobre y Ottobre. Se trata de dos hermanos que conformaron una firma que aporta soluciones sencillas de aislación y sonido a importantes medios de comunicación, empresas y emprendimientos.

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Daniel Ottobre es uno de los profesionales más importantes del país y de Latinoamérica en la materia: es el primer arquitecto especializado en ingeniería acústica. Acaso el hombre que más sabe en la Argentina acerca de esos menesteres.

Ottobre trabajó en los estudios de canales de televisión como el 13, Telefé, el 7, Antena 3 de Madrid, Panamericana TV de Perú, entre tantos otros. Uno de ellos fue Luzbola, el del Indio Solari en Parque Leloir, Ituzaingó, la casa del artista.

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Cuando vino a San Pedro para dejar su marca en el estudio de la radio que fue transferida por sus dueños a la familia Igoillo en 2013, las anécdotas acerca del trabajo en Luzbola, que era reciente fueron una constante.

Acaso por eso, en las paredes de ese espacio que ocupó La Radio se montaron conexiones que permitirían grabar bandas completas allí dentro. “Por las dudas, porque nunca se sabe”, dijeron en aquel momento en el que terminaban la tarea silenciosa y confidencial que les habían encomendado.

Ese mismo trabajo habían hecho en la casa del Indio en Ituzaingó, el lugar donde el artista grabó junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota los últimos discos de la banda, Último bondi a Finisterre (1998) y Momo Sampler (2000).

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En ese estudio construido por los Ottobre, el Indio concibió también sus cinco discos con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, las sesiones de lo publicado bajo el nombre de El Mister y Los Marsupiales Extintos y los videos que su banda proyectó en vivo en las últimas presentaciones.

"Fue un excelente trabajo, nos trató muy bien, nos tuvo mucho en cuenta", recordó Ottobre ante la consulta de LANOTICIA1.COM. Nada más reveló. Nunca lo hizo, por pedido expreso del artista.

"Nos pidió una confidencialidad que quiero mantener, por cuestiones de secreto profesional y humano. Él pidió reserva y yo lo respeto. Lo tengo en mi currículum, pero nunca difundí fotos, por ejemplo", señaló.

Luzbola fue el refugio del Indio Solari. Su casa, su estudio, su lugar de trabajo, su espacio creativo por excelencia. Allí compuso y grabó toda su obra en las últimas tres décadas. Allí, también, lo encontró la muerte; y fue como él dijo que quería que ocurriera, viviendo.