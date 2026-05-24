El gobernador Axel Kicillof participará el próximo viernes en el cierre del Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, un encuentro que reunirá en Mar del Plata a representantes sindicales, industriales, pymes, cooperativas, funcionarios provinciales y organismos internacionales en medio de un contexto marcado por la caída de la actividad económica, la discusión por el empleo y la tensión entre el Gobierno nacional y distintos sectores productivos.

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El Congreso se realizará los días 28 y 29 de mayo en el Hotel 13 de Julio de la ciudad balnearia y es organizado por el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI). Según informaron desde la Provincia, el acto de cierre encabezado por Kicillof está previsto para el viernes a las 16 horas.

Desde la organización señalaron que el encuentro buscará debatir, “desde una mirada federal”, la articulación entre trabajo, producción y soberanía, con eje en la defensa de la industria nacional, la generación de empleo formal y el agregado de valor a los recursos naturales.

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Gremios, pymes e industriales

Durante las dos jornadas participarán representantes de las tres centrales obreras —CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores—, junto a cámaras empresarias como UIPBA, ADIMRA y FEBA, además de cooperativas, intendentes, funcionarios de distintas provincias y municipios, referentes sociales y miembros de la Pastoral Social.

También asistirán integrantes de la Red de Empresas Inclusivas y representantes de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI).

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El acto de apertura se realizará el jueves a las 9.30 y dará inicio a una serie de paneles y mesas de debate que abordarán distintas problemáticas vinculadas al mundo laboral y productivo. En total, habrá 26 mesas simultáneas de diálogo y debate a lo largo de las dos jornadas.

Uno de los paneles centrales del primer día será “El desafío de pensar el mundo del trabajo en clave federal”, del que participarán ministros y ministras de Trabajo de distintas provincias.

El trabajo y la producción como eje

La segunda jornada comenzará con el panel “El diálogo social como herramienta estratégica para construir trabajo digno”, donde expondrán representantes sindicales, dirigentes políticos, empresarios y miembros de la Iglesia.

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En Gobernación destacan que el Congreso busca consolidar un ámbito de articulación entre el Estado, el sector productivo y los trabajadores en un escenario económico complejo atravesado por el ajuste nacional, la retracción industrial y el impacto sobre el empleo.

En ese marco, se espera que el discurso de Kicillof durante el cierre vuelva a poner el foco en la defensa de la producción nacional, el mercado interno y el rol del Estado en el sostenimiento de la actividad económica.

Sesionará el Consejo Bonaerense del Trabajo

En paralelo al Congreso, se llevará adelante además la primera sesión del Consejo Bonaerense del Trabajo, un organismo que reúne a representantes de los 135 municipios bonaerenses, cámaras empresarias y centrales obreras.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno provincial para institucionalizar ámbitos de debate y articulación vinculados al empleo, la producción y las condiciones laborales en territorio bonaerense.