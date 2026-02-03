El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este martes un encuentro con 13 intendentes de la provincia de Buenos Aires, quienes firmaron convenios de leasing por un total de $6.871 millones para la adquisición de maquinaria, equipamiento y bienes de capital destinados a fortalecer los servicios municipales.

La actividad se llevó a cabo en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno y contó con la participación del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y de la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

“Seguimos fortaleciendo una herramienta fundamental para que avancen las obras que le traen bienestar a nuestro pueblo: nuestra banca pública va a estar siempre al servicio de los municipios que necesitan acceder a mejores maquinarias y bienes de capital”, destacó Kicillof durante la firma de los acuerdos.

Convenios con intendentes de distintos espacios políticos

Los convenios fueron suscriptos por jefes comunales de diversos espacios políticos, lo que volvió a mostrar un esquema de articulación transversal entre la Provincia y los municipios.

Por el peronismo firmaron Nelson Sombra (Azul), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Eva Mieri (Quilmes), Mauro Poletti (Ramallo), Lucas Ghi (Morón), Ricardo Alessandro (Salto), Mariana Fassi (Cañuelas) y Julio Zamora (Tigre). También participó Fabián Blanstein, intendente interino de Las Flores.

En tanto, por la UCR rubricaron los acuerdos Alejandro Armendáriz (interino de Saladillo), Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego) y Juan Pablo Apella (interino de General Belgrano). Por el espacio PRO–libertario, estuvo presente la intendenta Fernanda Astorino Hurtado (Capitán Sarmiento).

El rol del Banco Provincia y el impacto del leasing

Durante el acto, el titular del Banco Provincia subrayó la importancia del instrumento financiero en el actual contexto económico.

“Aún en un escenario muy difícil, desde la banca pública bonaerense asumimos el compromiso de seguir acompañando a los gobiernos locales con soluciones financieras que les permitan potenciar su gestión”, afirmó Juan Cuattromo.

Además, precisó que el 71% de los bienes adquiridos mediante leasing se destinan a obra pública y servicios urbanos, lo que refleja el impacto directo de esta herramienta en la calidad de vida de los bonaerenses.

Municipios alcanzados por los convenios

Los acuerdos alcanzan a los distritos de Azul, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Coronel Dorrego, General Belgrano, Las Flores, Morón, Quilmes, Ramallo, Saladillo, Salto y Tigre.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la iniciativa forma parte de una política sostenida para fortalecer la gestión local, garantizar la continuidad de obras y mejorar la prestación de servicios esenciales en los 135 municipios bonaerenses.