Nuevamente, un Jardín de Infantes se encuentra atravesado por denuncias de abuso sexual contra docentes, sumándose a otros casos ocurridos en las últimas semanas en Provincia y Capital Federal.

En este caso, una nena de cuatro años señaló el abuso sexual presuntamente ocurrido adentro del edificio del Jardín 934, de la ciudad bonaerense de San Fernando.

El testimonio tardó en salir a la luz porque fue necesario que la alumna cambiara de escuela para sentirse "a salvo" y hablar, dijo su madre, quien además señaló a las acusadas por agredir a la niña.

"Me contó que la manoseaba, que la Directora le pasaba la lengua por la cara, por la boca, que la ataba y le daba manzanas en la boca para que no grite, no hable, y que cuando ella escupía la manzaba (la misma mujer) le pegaba en la cabeza", señaló la mujer, que radicó la denuncia por abuso sexual el viernes pasado y esta semana irá a la fiscalía correspondiente para aportar más datos.

Mientras tanto, la Directora del establecimiento se presentó a trabajar este lunes a las 7.00, lo que provocó que otros padres del jardín se manifestaran pidiendo su separación del cargo. La otra docente apuntada no fue a trabajar.