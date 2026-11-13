El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires organiza este sábado 14 de noviembre una nueva edición de "Una Noche en los Museos", con actividades desde la tarde en los museos históricos provinciales y en museos municipales de distintos puntos del territorio bonaerense.

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La jornada reúne la programación de seis espacios que dependen del organismo que conduce Florencia Saintout y la de veinticuatro museos y espacios culturales que se sumaron a través de la convocatoria de adhesión abierta por la cartera cultural.

La propuesta busca promover el acceso al patrimonio cultural bonaerense, ampliar la visibilidad de los museos de la Provincia y fortalecer el vínculo de estas instituciones con sus comunidades.

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En el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti —Av. 51 N° 525, La Plata— a las 17:00 quedará inaugurada la muestra correspondiente a la edición 2026 del Salón Provincial de Artes Visuales Florencio Molina Campos, oportunidad en la que se entregarán los galardones a los creadores de las piezas seleccionadas. El recinto mantendrá sus puertas abiertas hasta las 23:00. La exhibición congrega 38 piezas distinguidas por el cuerpo arbitral —conformado por Majo Echarri, Cristian Segura y Malena Souto Arena— luego de la postulación pública. Tras la apertura, la propuesta estará habilitada al público de martes a domingos entre las 14:00 y las 18:00.

Mediante dictamen unánime de las autoridades examinadoras, el galardón adquisición otorgado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires recayó en Sin título, de la serie Una serie de fotos en el río, autoría de Nahuel Alfonso (San Antonio de Areco). La distinción concedida por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires correspondió a Los subterráneos, de Chiara Girimonti (La Plata), mientras que el reconocimiento de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se asignó a Periglaciar, obra de Mariela Paz Izurieta (Tres Arroyos). Las creaciones distinguidas se integrarán de modo permanente al acervo patrimonial del espacio público.

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Asimismo, se concedieron tres reconocimientos especiales. La Mención de Honor Raquel Forner, atribuida por la institución anfitriona, fue asignada a #OSB Diente de Agua, desarrollada por Cleo Bouza (La Plata). En tanto, la Mención de Honor Ernestina Rivademar, proveniente de la Subsecretaría de Políticas Culturales, destacó la pieza Serie de los Kits. Kit apuntes del obrero gráfico, perteneciente a Andrés Garavelli (Quilmes). Por último, la Mención de Honor Edgardo Antonio Vigo, dispuesta por la Dirección Provincial de Artes, premió a Cóndores y diablillos, propuesta de Gisela Banzer (La Plata).

El Museo Histórico Guillermo E. Hudson —Calle 1356 N° 4032 y Av. Hudson, Florencio Varela— abrirá a las 18:00 con una propuesta nocturna en torno a la historia natural y literaria del museo, que incluye estaciones de juego en el parque. La jornada comenzará con recorridos participativos; a las 18:30 habrá una estación de juego literario, con escritura colaborativa e improvisación narrativa y teatral; a las 19:00, juegos con lupas para reconocer árboles, herramientas y objetos del vivero; a las 19:30, teatro de sombras con el cuento “El Niño Diablo”; a las 20:00, una búsqueda del tesoro en el bosque; y a las 20:30, “Trampa de luz”, una observación de bichos nocturnos. A las 21:00, la noche cerrará con un fogón con leyendas y canciones tradicionales.

El Museo Histórico Libres del Sur —Juan B. Selva 390, Dolores— abrirá desde las 19:30 con recorridos participativos por sus salas, y a las 20:30 se presentará la Orquesta de vientos Municipal de Dolores con un show para toda la familia.

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Las salas del museo recorren la historia y la identidad de la región a través de distintos períodos y protagonistas. La Sala del Gaucho aborda, a partir de piezas y objetos de uso cotidiano del siglo XIX, la vida de los pobladores rurales al sur del río Salado; la Sala Dolores Fundacional relata el surgimiento de la población en 1817; la Sala de los Pueblos Originarios pone en valor los testimonios materiales y el arte de las comunidades indígenas; la Sala de los Libres del Sud rememora el Grito de Dolores de 1839, en resistencia al gobierno de Juan Manuel de Rosas; la Sala Dolores Antiguo muestra la expansión de la ciudad con la llegada del ferrocarril, la creación de los tribunales y el arribo de inmigrantes; y la Sala de Ciencias Naturales reúne una colección de aves en taxidermia donada por la familia del Dr. Manuel Néstor Galárraga Calvo, que ingresó al museo en 1962.

El Museo Provincial Casa Evita —Eva Perón 1025, Los Toldos— abrirá de 18:00 a 22:00. A las 18:00, el grupo de Astronomía y Astrofotografía Wenü Mapu realizará una observación dinámica del cielo toldense. Wenü Mapu es un colectivo de fotógrafos que aborda el proceso fotográfico como experiencia tecnológica y cultural, en el cruce entre ciencia, sensibilidad y memoria. Durante la jornada habrá recorridos participativos a las 18:15, 19:00, 20:00 y 21:00.

A las 20:00, el Café-bar cultural Chemamull, que funciona en el museo, presentará la historia de su emprendimiento familiar de alfajores en una charla sobre sus comienzos, el camino recorrido y el valor de la producción local, que se completa con una degustación. A las 21:00, Analí Roldán presentará el concierto “Alzo mi voz” en el Auditorio del Museo, con entradas en la boletería del museo.

El Museo y Biblioteca Juan Domingo Perón —Presidente Perón 482, Lobos— abrirá a las 18:00 para la presentación del libro Militar el peronismo en tiempos de la posverdad, de Santiago Ward. La publicación surge del ciclo de charlas y debates abiertos al público que se realizó este año en el museo, concebido como un espacio de reflexión desde la epistemología social sobre fenómenos contemporáneos que comprometen el trabajo de la militancia peronista. Ward, de Lobos, cursó estudios superiores de filosofía, historia y geografía. Como docente, se dedicó a promover el desarrollo de las comunidades rurales bonaerenses, e interviene en el debate público como ensayista y conferenciante en distintos ámbitos institucionales.

En el Museo Histórico 17 de octubre —Calle Lavalle y Eva Perón, San Vicente—, de 19:00 a 22:00 se realizará una carrera nocturna de pequeños corredores, en la que participarán infancias de 3 a 13 años en un circuito por los lugares más emblemáticos del museo. Habrá food trucks y juegos, y el público podrá acompañar y alentar a los participantes.

A las 19:00, el Archivo Histórico Provincial Dr. Ricardo Levene —Pasaje Dardo Rocha, Calle 49 N° 588, 2° piso, La Plata— ofrecerá una función de Dramaturgias de Archivo: producciones teatrales en formato semimontado sobre textos dramáticos inéditos, escritos por dramaturgos y dramaturgas de la provincia de Buenos Aires a partir de documentos históricos del Archivo. La función cuenta con dramaturgia de Patricia Casalvieri y Susana Tale, actuaciones de Gabriela Lage y Patricia Casalvieri, y puesta en escena y dirección de Gastón Marioni.

Museos adheridos

Veinticuatro museos y espacios culturales de distintos municipios bonaerenses se sumaron a la jornada con aperturas especiales y actividades propias.



Adolfo Alsina

Museo y Archivo Adolfo Alsina (Rivadavia y Laprida, Carhué). Visitas guiadas. 19:00 a 22:00.



Alberti

Museo de Arte Contemporáneo Raúl Lozza (Calle 9 de Julio 66, Alberti). Muestras y visitas guiadas. 17:00 a 20:00.



Baradero

Museo Histórico Municipal Alejandro Barbich (Calle Santa Maria de Oro 761, Baradero). Exposición. 18:00 a 20:00.

De Los Alpes a Las Pampas (Calle Santa Maria de Oro 423, Baradero). Visitas guiadas. 19:00 a 21:30.



Berisso

Museo 1871 Berisso (Calle Palo Blanco 93, esquina Fragata Sarmiento, Berisso). Visitas guiadas, presentación de Danzas Polacas Poznán de la Unión Polaca de Berisso, presentación del músico Fabio “Oso” Lorente y brindis con vino de la costa. 19:00 a 23:30.



Carlos Casares

Museo Histórico Municipal Carlos Casares (Av. San Martín y Cecilia Borja, Carlos Casares). Visitas guiadas. 18:00 a 21:00.



Ensenada

Archivo Histórico y Museo Astillero Río Santiago (Calle Hipólito Yrigoyen y Don Bosco, Ensenada). Visitas guiadas. 18:00 a 23:00.



Escobar

Museo Histórico Eduardo Bares (Calle Mitre 797, Belén de Escobar). Visitas guiadas, charla histórica y música. 20:00.



Exaltación de la Cruz

Museo de Arte Sacro Amalia de Carol (Calle Bolivar 339, Capilla del Señor). Visitas guiadas. 18:00 a 23:00.



General Alvarado

Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar Punta Hermengo (Av. 26 y rotonda de acceso al Vivero Florentino Ameghino, Miramar). Visitas guiadas. 19:00 a 21:00.



General Guido

Museo Municipal Chelforo (Calle 25 de Mayo N° 63, Labarde). Actividades recreativas vinculadas a la historia del edificio. 18:00.



General Pinto

Museo Fuerte y Museo de la Ciudad (Calle General Villegas s/n°, General Pinto). Visitas guiadas. 14:00 a 16:00.



General San Martín

Museo Juan Manuel de Rosas (Calle Diego Pombo 3324, San Andrés). Visita guiada y conversatorio. 15:00 a 19:00.



Lomas de Zamora

Museo Pio Collivadino (Calle Medrano 165, Banfield). Conversatorio “Aquello que no se ve y sostiene” y recorrida guiada por la exposición “Pio Collivadino” y por la exposición temporal “El cuerpo que estoy Rascando”. 18:00 a 21:00.



Mar Chiquita

Museo del General Piran (Calle Antonio María Pirán 116, General Piran). Encuentro comunitario para compartir fotografías e historias del pueblo, con visita guiada y merienda. 18:00 a 21:00.



Quilmes

Museo de Artes Visuales “Víctor Roverano” (Av. Rivadavia 498, Quilmes). Visita guiada al acervo y patrimonio del museo y ensamble Quilmes y sus psicoanalistas. 9:00 a 19:00.

Museo Histórico del Transporte “Carlos Hillner Decoud” (Laprida N° 2200 y Ricardo Rojas, Quilmes). Expo Brujas del Bosque: tarot, runas, feria holística, danzas y música en vivo. 12:00 a 22:00.

Biblioteca Pública y Municipal “Domingo Faustino Sarmiento” (Calle Mitre 640, Quilmes). Presentación del libro Sala de espera. Una victoria en las dunas, junto a María Gabriela Simpson y Cristina Quarella en piano. 16:30.

Museo Histórico Regional Almirante Brown (Lavalle 481 esquina 25 de mayo, Bernal). Muestra “PETRICOR”, de María De Stefano, y visita al patrimonio histórico del museo. 18:00 a 21:00.

Museo Histórico Fotográfico “Gerónima Irma Giles y Gaete” (25 de mayo 218, Quilmes). Visita guiada al patrimonio histórico y retrato familiar o individual en vivo, con acceso por QR. 18:30 a 20:00.

Teatro Municipal de Quilmes (Calle Mitre 721, Quilmes). Presentación de relatos terrenales “LA TRILOGÍA”, de la Cía. Bailo y Siento. 20:00.



San Fernando

Palacio Belgrano Otamendi (Calle Sarmiento 1401 esquina Lavalle, San Fernando). Exposición fotográfica y visitas inmersivas con linternas por el Palacio. Cupos limitados con inscripción previa al 1127773386. 20:00.



Tapalqué

Museo Municipal de Tapalqué (Av. Belgrano 227, Tapalqué). Visitas guiadas. 19:00.



Tres Arroyos

Museo y Fototeca Reta (Calle 48 y Avenida Stella Maris, Reta). Invitación a compartir memorias y entrega de semillas nativas. 19:00 a 22:00.