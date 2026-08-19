Vecinos autoconvocados volvieron a movilizarse este martes en Bolívar para reclamar por los casos de envenenamiento de animales registrados en distintos puntos de la ciudad y exigir que se identifique a los responsables.

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Según informó el medio local Presente Noticias, la concentración comenzó en el Centro Cívico, desde donde los manifestantes se dirigieron primero hacia la Municipalidad y luego hasta la sede de la Fiscalía. Allí intentaron ser recibidos por algún representante, pero encontraron el edificio cerrado y dejaron carteles en la puerta.

La movilización se produjo a pocas semanas de la primera marcha, realizada el 28 de julio, y luego de que se conocieran nuevas denuncias por presuntos envenenamientos.

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En ese marco, la Municipalidad anunció una recompensa de $1.500.000 para quienes aporten información, imágenes, videos o testimonios que permitan esclarecer los hechos. Además, desde la Fiscalía se advirtió que este tipo de episodios podría tener consecuencias penales más graves cuando también existe una afectación a la salud pública.

Durante la marcha, Macarena Abel, una de las vecinas que participó de la movilización, expresó: “No queremos más muertes. Para ellos son animales, para nosotros son familia, son vida. Queremos justicia”.

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