El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, (Frente de Todos) propuso que el Estado vuelva "a regular la carne y los alimentos, aunque no le guste a los gorilas", declaraciones fiel a su estilo frontal y sin filtro.

"No podemos dejar liberado el precio para que un argentino pague los precios de exportación, porque en vez de 800 pesos el kilo de asado va a valer 2.000 pesos”, señaló, tras conocerse que la inflación fue del 17% durante los primeros cuatro meses del año.

En declaraciones a El Destape, Zurro propuso volver a un modelo de fuerte intervención estatal "como en la época de Perón, pero adaptado a estos tiempos". "Yo no me puedo pelear con un chacarero. Sin ofender a nadie, tenemos que dar una pelea sobre la redistribución de la riqueza, no sé lo haremos con este Gobierno o con otro", manifestó el intendente.

"Pero hay que hacerlo también con la diversidad del campo, hay que proyectar pymes de cerdos, donde en la época de Néstor Kirchner y Cristina Fernández hubo un crecimiento importante para esa producción”, agregó.

Una vez más, Zurro confrontó con el campo y sostuvo que “entre mis colegas intendentes yo tengo una cucarda, como entregan en el campo, que es la de no haber asistido en mis 14 años de máxima autoridad municipal a una fiesta de la rural de mi ciudad". "¿Para qué ir?, si siempre criticaban a Cristina Kirchner", cuestionó el jefe comunal. "Si iba me cagaba a trompadas con todos los gorilas arriba del escenario”, sentenció.