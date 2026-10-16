La Libertad Avanza sigue mostrando dificultades de armado y unidad política en territorio bonaerense y esta semana fue el turno de una nueva división en un bloque de concejales.

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Se trata del bloque de LLA en San Andrés de Giles, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, que estaba integrado por los ediles Augusto Bianchi, Sandra Aranda y Ariel Hure.

Por diferencias internas a la hora de trabajar y tratar algunos temas, Bianchi y Aranda tomaron la decisión de formar un nuevo bloque manteniendo el respaldo al presidente Javier Milei, bajo el nombre Vecinos por el Cambio y la Libertad.

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En tanto, Hure, identificado con la conducción provincial de Sebastián Pareja, permanecerá dentro de la bancada unipersonal de La Libertad Avanza.

En cuanto a los antecedentes electorales, Hure y Aranda fueron elegidos concejales en 2023, cuando LLA obtuvo el 21,69% de los votos y consiguió dos bancas. Bianchi, por su parte, se incorporó al cuerpo tras las elecciones de 2025.

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Luego de conocerse la ruptura, La Libertad Avanza de San Andrés de Giles emitió un comunicado informando que “por propia decisión, el Sr. Augusto Bianchi y la Sra. Sandra Aranda han dejado de pertenecer a nuestro espacio político y ya NO representan a La Libertad Avanza”.

“A partir de la fecha, ninguna declaración, gestión o acción realizada por las personas mencionadas cuenta con el aval ni autorización de esta agrupación”, añadieron.

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