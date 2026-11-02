Nuevo alerta meteorológico para la Provincia el martes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un nuevo aviso de rango amarillo por tormentas en regiones del territorio bonaerense.
“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente”, señala el parte.
Y añade: “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
El alerta rige para el martes, principalmente en horas de la mañana y la tarde, y alcanza a toda la franja oeste del territorio bonaerense, de norte a sur.
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