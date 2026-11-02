“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente”, señala el parte.

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Y añade: “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

El alerta rige para el martes, principalmente en horas de la mañana y la tarde, y alcanza a toda la franja oeste del territorio bonaerense, de norte a sur.

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