El precio del boleto de micro dará un salto este sábado 1 de agosto luego que este miércoles la Provincia de Buenos Aires diese a conocer los nuevos valores que se aplicarán en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y La Plata.

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El valor actual del boleto mínimo con Tarjeta SUBE registrada se ubica en $1158,76. En cambio a partir del próximo sábado se elevará a $1210,17, lo que arroja un alza de 4,43 por ciento.

En el caso del valor máximo con la SUBE registrada, que en julio tiene un costo de $1989,68, desde el sábado pasará a ubicarse en $2077,96.

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Cabe remarcar que en La Plata, Berisso y Ensenada rige una fórmula que contempla el índice inflacionario y un extra fijo de 2 por ciento mensual. Pero este año también comenzó a imputarse (no todos los meses) una incidencia de la variación mensual del precio del combustible que también podría contemplarse para el mes de agosto.

De acuerdo con la información oficial a cargo del Ministerio de Transporte de la Provincia, los valores en el Gran Buenos Aires a partir del mes de agosto serán los siguientes:

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El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasarán de $1063,98 a $1111,19;

Tramo de 3 a 6 km: de $1196,97 a $1250,08;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1388,98;

Viajes de 12 a 27 km: $1666,78.

Viajes de más de 27 km: $1959,58.

Se aplicará a las líneas numeradas del 200 en adelante.

De acuerdo con la información oficial a cargo del Ministerio de Transporte de la Provincia, los valores en Gran La Plata a partir del mes de agosto serán los siguientes:

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Con SUBE registrada

0 a 3 km: $1.210,17

3 a 6 km: $1.334,14

6 a 12 km: $1.489,36

12 a 27 km: $1.786,13

Más de 27 km: $2.077,96

Sin SUBE registrada

0 a 3 km: $2.420,35

3 a 6 km: $2.668,29

6 a 12 km: $2.978,71

12 a 27 km: $3.572,25

Más de 27 km: $4.155,93

Con tarifa social

0 a 3 km: $592,98

3 a 6 km: $653,73

6 a 12 km: $729,78

12 a 27 km: $875,20

Más de 27 km: $1.018,20