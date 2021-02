En el marco de la imparable suba general de precios, los cigarrillos ya cuestan entre 9 y 10% más. Por el momento sólo Massalin Particulares realizó la suba, pero se prevé que la siga la otra tabacalera.

Los kioscos ya aplicaron el ajuste, a pesar de que de manera oficial debería empezar a regir desde el lunes. No obstante, la ausencia total de controles no sólo habilita este accionar, sino que los precios ya no se encuentren fijados. De este modo, un atado de Phillips Morris KS alcanza los 200 pesos, mientras que Chesterfield Box $195.

De este modo, fumar no sólo es perjudicial para salud, sino también para el bolsillo.