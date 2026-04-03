La causa judicial que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo elemento: un supuesto viaje familiar al Caribe que no había trascendido hasta ahora.

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Según surge de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el funcionario habría viajado a Aruba a fines de 2024 junto a su familia. El dato todavía no está formalmente acreditado en el expediente, pero ya forma parte de las líneas de análisis que sigue la fiscalía.

Uno de los puntos que llamó la atención es que los registros de la Dirección Nacional de Migraciones no muestran ese destino de manera directa. En cambio, figuran un vuelo de salida hacia Perú y otro de regreso desde Ecuador, lo que abre interrogantes sobre el recorrido completo.

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Según publicó diario La Nación, la información apareció luego de que la Justicia solicitara los movimientos migratorios de Adorni y su entorno, en el marco de una batería de medidas de prueba que buscan reconstruir sus viajes recientes.

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El dato también genera ruido frente a declaraciones previas del propio funcionario. Tras conocerse su viaje a Punta del Este en un avión privado, Adorni había asegurado públicamente que no se tomaba vacaciones desde hacía tiempo. “En un año y medio es lo único que hice”, sostuvo en una entrevista.

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La investigación avanza

El expediente está en una etapa inicial y apunta principalmente a reunir documentación. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo —actualmente de licencia— junto al fiscal Pollicita.

Entre las medidas en marcha se incluyen pedidos de información a organismos públicos, cruces de datos migratorios y requerimientos vinculados a vuelos y pasajeros. El objetivo es determinar con precisión los desplazamientos del funcionario y verificar si coinciden con su situación patrimonial.

En paralelo, la fiscalía también avanza sobre operaciones inmobiliarias que quedaron bajo la lupa.

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Propiedades y movimientos bajo análisis

Adorni declaró la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230 mil dólares. Según explicó, la operación se realizó con un préstamo de 200 mil dólares otorgado por las propias vendedoras, lo que generó dudas en la investigación.

Además, se analiza la adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá, a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, concretada un año antes.

La escribana que intervino en ambas operaciones será citada a declarar en los próximos días. Se trata de Adriana Mónica Nechevenko, quien además registra al menos siete ingresos a la Casa Rosada y antecedentes en una causa por narcotráfico, donde reconoció haber trabajado para empresarios vinculados a la importación de efedrina. El fiscal espera reunir la documentación de los registros de la propiedad antes de tomarle declaración.

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Qué puede pasar

Como ocurre en este tipo de causas, el proceso incluye un peritaje contable para determinar si los bienes y gastos del funcionario se corresponden con sus ingresos declarados.

En caso de detectar inconsistencias, la ley prevé que sea el propio funcionario quien deba justificar el origen de su patrimonio.

Si las explicaciones no resultan suficientes, el fiscal podría avanzar con un pedido de indagatoria.

Por ahora, la investigación sigue en etapa preliminar y suma nuevos elementos semana a semana, mientras el Gobierno mantiene su respaldo político a Adorni, que continuará en funciones y deberá presentarse ante el Congreso a fines de abril para brindar su informe de gestión.