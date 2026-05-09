Nuevo DNI electrónico en Argentina: quiénes deben tramitarlo
El DNI renovado cuenta con más tecnología y mayores medidas de seguridad. Quiénes deben renovarlo, cuánto cuesta y qué cambios tiene.
El Gobierno oficializó el nuevo DNI electrónico 2026, un modelo con más seguridad, chip sin contacto y nuevos elementos visuales para reducir fraudes y agilizar controles.
Si bien ya está vigente, no todos los argentinos tienen que cambiarlo. Solo deberán hacerlo quienes entren en ciertos casos puntuales definidos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
El nuevo diseño suma escarapela, Sol de Mayo, mapa bicontinental, holograma renovado, ventana transparente y chip biométrico, alineado con estándares internacionales de seguridad. El objetivo es que el DNI argentino sea más difícil de falsificar y compatible con controles digitales más modernos.
El recambio se realiza de forma segmentada y está dirigido a casos específicos, como vencimientos, actualizaciones obligatorias o cambios en los datos personales.
La iniciativa apunta a modernizar el sistema de identificación incorporando tecnología digital, pero sin generar una demanda masiva en los centros de atención. Por eso, desde el organismo recomiendan verificar si corresponde hacer el trámite para evitar inconvenientes en gestiones futuras.
Quiénes deben renovarlo en 2026
El nuevo documento está destinado a determinados grupos. Entre ellos se encuentran
- Menores que cumplan 5, 8 o 14 años (actualizaciones obligatorias)
- Personas con DNI vencido o por vencer
- Casos de cambio de domicilio o rectificación
- Duplicado por pérdida, robo o rotura del documento
- Reconocimiento de identidad de género
Cuánto cuesta el DNI electrónico y cómo hacer el trámite
En cuanto a los valores, el DNI regular tiene un costo de $10.000, con un plazo estimado de entrega de entre 30 y 40 días. Para extranjeros, el valor asciende a $20.000.
Además, existen opciones DNI Exprés por $26.000; Trámite en 24 horas por $41.000; y DNI al instante por $57.000.
Para gestionarlo, es necesario sacar turno previo a través de la app Mi Argentina o en la web oficial del RENAPER, donde se puede elegir la sede más cercana y el horario disponible.
