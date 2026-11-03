El Concejo Deliberante de San Pedro, en el norte de la provincia de Buenos Aires, volvió a quedar envuelto en un escándalo por un enfrentamiento entre sus integrantes. Esta vez, el concejal Ariel Rey denunció a su par Martín Rivas por una presunta agresión física ocurrida este martes en los pasillos del edificio, minutos antes de una reunión de la comisión de Presupuesto.

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Según pudo saber LANOTICIA1.COM, Rey ingresó a la sala de reuniones con una lesión visible en el rostro y aseguró ante otros concejales que Rivas le había pegado una piña. Soledad Llull, de Fuerza Patria; Paola Basso, de Nuevos Aires; y Joaquín González, de La Libertad Avanza, relataron que el edil tenía un ojo enrojecido y se encontraba visiblemente alterado.

Basso contó que Rey le pidió que le sacara fotografías para conservarlas como prueba. Los tres concejales señalaron que el golpe era visible y que el denunciante les había atribuido la agresión a Rivas.

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Después del episodio, Rey fue atendido en la Guardia del Hospital y se sometió al examen médico correspondiente. El informe describió un traumatismo facial por golpe de puño, sin herida visible e irritación ocular. Luego se presentó en la Comisaría para formalizar la denuncia penal.

"Estoy muy triste por esto, no hay palabras", expresó a LANOTICIA1.COM. También manifestó su preocupación por el impacto de lo ocurrido en su familia.

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Rivas, por su parte, negó haberlo golpeado y calificó a su par de "mentiroso". Según su versión, ambos se cruzaron en un pasillo, Rey lo provocó y lo llamó "cagón". "Yo me acerqué y él se agarró la cara y siguió", sostuvo el concejal de Consolidación Argentina. También afirmó que es la segunda vez que Rey lo insulta y luego lo denuncia.

Una seguidilla de conflictos en el Concejo

El nuevo episodio no es un hecho aislado. El Concejo de San Pedro viene atravesando meses de enfrentamientos entre sus integrantes, con denuncias judiciales, restricciones de acercamiento y sesiones que terminaron interrumpidas.

Rey y Rivas, que inicialmente compartieron un mismo espacio político, hoy integran bloques diferentes. Ya habían protagonizado otro conflicto durante una reunión en la Secretaría de Economía, cuando Rey denunció que Rivas lo había insultado y le había dado una cachetada. Aquella situación también derivó en una presentación judicial.

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Otro de los enfrentamientos tuvo como protagonista a la concejala Paola Basso, quien denunció a Rivas por presuntos episodios de hostigamiento e intimidación. El conflicto se agravó durante una sesión realizada el 24 de septiembre en el Club Talense de Río Tala y derivó en una restricción judicial de acercamiento contra el concejal. La medida estableció inicialmente distancias de 200 metros fuera del ámbito legislativo y cinco metros dentro del Concejo, aunque luego fue reducida a tres metros para permitir el desarrollo de las sesiones.

La tensión también alcanzó a una reunión legislativa en Santa Lucía, el 8 de octubre. Allí, una discusión entre Rivas y el concejal Damián Mosquera terminó con amenazas e intentos de agresión por parte de personas del público. La Policía debió intervenir y la sesión fue suspendida cuando todavía quedaban nueve puntos del orden del día por tratar. Rivas también presentó una denuncia penal por ese episodio.

Con la nueva acusación de Rey, el Concejo Deliberante de San Pedro suma otro capítulo a una cadena de conflictos que excede las diferencias políticas y ya afecta el desarrollo de las sesiones y la convivencia dentro de la institución.