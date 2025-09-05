“Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del Presidente Milei”, escribió Parisini (conocido como por su seudónimo “Gordo Dan”) en Twitter, en el marco del rechazo del veto a la emergencia en Discapacidad en el Senado.

Si bien es habitual este tipo de publicaciones por parte de los libertarios de “Las Fuerzas del Cielo”, en esta oportunidad hubo un reto desde que arriba que obligó a borrar el posteo.

El rechazo vino del Jefe de Gabinete Guillermo Francos, a días de las elecciones bonaerenses donde La Libertad Avanza apuesta gran parte de su caudal político.

El Ministro calificó al mensaje como “totalmente repudiable” y “fuera de lugar”, afirmando que “no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión”. Asimismo, destacó que Parisino “no forma parte del Gobierno”.

Además, agregó: “El Presidente seguramente estará en contra del tuit”, y admitió que se comunicó con Juez para pedir disculpas.

Parisini no se quedó atrás, y salió a contestar: “Del señor Guillermo Francos no voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono”.

Sin embargo, poco después de tratar de poner paños fríos, arremetió contra el Jefe de Gabinete: “Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de frente, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández”.

Vale destacar que el “Gordo Dan” tiene la suficiente influencia en Casa Rosada, enlazado con Santiago Caputo, como para desplazar vía Twitter funcionarios de primera línea, como ya ha pasado en otras oportunidades.

