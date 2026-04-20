Como informó LaNoticia1.com en noviembre del año pasado, la familia de Renata López, una niña de Campana trasplantada, realizó un llamado solidario para lograr obtener inyectables de vitamina B12 Bagó, fundamental para el tratamiento de la menor.

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Tras la repercusión mediática, la nena logró conseguir el medicamento; sin embargo, seis meses después la familia volvió a encontrarse en la misma situación y relanzó el pedido.

La vitamina B12 Bagó "es la única que puede inyectarse, no debe ser una parecida, ni otra opción. Si no la consigo, lamentablemente debo internarla”, dijo la mamá de Renata en su momento, y añadió que el producto está en falta en todas las farmacias a la vez que sostuvo que propia empresa Bagó confirmó que no lo estaba fabricando.

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En este marco, como en 2025, la familia de Renata volvió a solicitar a todo aquel que pueda tener ampollas sin vencer del producto que se las venda mientras el laboratorio retoma la producción.

Quien pueda colaborar con la menor, comunicarse al 3489-353411.

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